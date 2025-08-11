Piacenza, l’avvocato Miglioli ingaggiato dal Comune per risolvere il caso Vezzulli

Comune di Piacenza: adesso le carte sono scoperte. Ieri ha destato scalpore la notizia apparsa su questa testata relativa alla nomina del famoso avvocato Alessandro Miglioli quale difensore di palazzo Mercanti in una causa di lavoro intentata da un dipendente comunale. E oggi vi sveliamo il resto della vicenda, non prima però di un breve riassunto.

L’avvocato editore

Da dov’è nato tanto scalpore? Dal fatto che l’avvocato Miglioli – incaricato dalla Giunta del sindaco Pd Katia Tarasconi (Delibera n.173/2025 e Determina n.2043/25 per oltre 13mila euro) – è anche il presidente dell’Editoriale Libertà. Si tratta del Gruppo che pubblica l’omonimo quotidiano cittadino, affiancato dal sito liberta.it e dalla tv Telelibertà. Di fatto il monopolista dell’informazione locale piacentina. Senza dimenticare che l’avvocato Miglioli aggiunge a questa presidenza operativa anche quella della Fondazione Ronconi Prati, proprietaria dell’Editoriale Libertà.

L’avversario da battere

Veniamo al resto della vicenda: perché è stato ingaggiato l’avvocato Miglioli? Chi è il dipendente comunale tanto temuto da mettere in campo il 78enne principe dei giuslavoristi piacentini, nonché presidente dell’Editoriale Libertà? Si tratta della dirigente Elena Vezzulli, che ha già vinto ben tre ricorsi al Tar contro la Giunta Tarasconi, ottenendo dai giudici amministrativi l’azzeramento dei nuovi vertici dell’Avvocatura comunale, dopo essere stata allontanata dalla guida dell’Ufficio legale nel 2024.

Oltre a rivolgersi al Tar di Parma, l’avvocato Vezzulli ha promosso infatti una causa di lavoro contro palazzo Mercanti. Chiede al Tribunale di Piacenza il suo reintegro alla direzione dell’Avvocatura comunale, il risarcimento dei danni subiti e l’annullamento delle sanzioni disciplinari emesse nei suoi confronti dal Comune.

La prossima udienza

In questo quadro, l’avvocato Miglioli dovrà affrontare l’udienza fissata dal giudice Camilla Milani il prossimo 16 settembre. E sarà curioso vedere cosa succederà. Tra l’altro pare infatti che le sanzioni comminate a Vezzulli siano relative alle sue esternazioni sulla nota vicenda della fideiussione falsa di Piacenza Parcheggi. All’epoca la dirigente aveva difeso il suo operato, dichiarando di aver palesato i suoi dubbi sulla polizza al direttore generale Luca Canessa, che poi si era avocato la pratica. Affermazioni sanzionate dal Comune anche perché erano state ampiamente pubblicate proprio dal quotidiano Libertà.