Comune di Piacenza: Stefano Borotti in pole position per il Cda di Iren

Stefano Borotti: il direttore generale di Unicoop è in pole position per entrare nel nuovo Consiglio di amministrazione di Iren in quota Piacenza. La scelta spetta al sindaco Pd Katia Tarasconi, che dovrà decidere chi prenderà il posto del consigliere uscente Gianluca Micconi, nominato per due mandati triennali (nel 2019 e 2022) dall’allora prima cittadina del centrodestra Patrizia Barbieri.

Il termine per il deposito delle candidature in rappresentanza del Comune di Piacenza, che in Iren detiene una quota azionaria dell’1,37% da cui nel 2024 ha incassato dividendi per 2,1 milioni di euro, si è chiuso alle 12 di ieri. E a meno di clamorose sorprese, secondo le indiscrezioni che filtrano da palazzo Mercanti, la figura del top manager di Unicoop sarebbe in cima alla lista del sindaco Tarasconi.

Borotti, classe 1963, una laurea in Architettura al Politecnico di Milano, lavora da quasi 27 anni nel campo della cooperazione. Sotto la sua guida, Unicoop Piacenza, specializzata nella progettazione e gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ha raggiunto un fatturato di oltre 11 milioni di euro e oggi conta 400 addetti.

Tuttavia, al di là delle qualità manageriali, l’indicazione a consigliere di amministrazione di Iren (retribuzione lorda base di 30mila euro annui) da parte del sindaco Tarasconi è di carattere fiduciario e di garanzia politica in ottica spoils system. Anche da questo punto di vista, Borotti, esponente di rilievo del centrosinistra piacentino, con un’esperienza in Consiglio comunale in quota Pd, avrebbe superato l’esame della prima cittadina, risultando la figura più corretta per rappresentare Piacenza nel prossimo Cda di Iren, che sarà rinnovato in occasione dell’Assemblea degli azionisti il 24 aprile 2025.