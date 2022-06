patti-smith-incanta-il-pubblico-nel-concerto-di-santa-maria-di-campagna

Patti Smith vista da vicino è folgorante. Sentire la sua voce ancora fulgida e piena intonare pezzi straordinari, che hanno fatto la storia della musica e non solo del rock, è un vero privilegio. Se a questo sommate la straordinaria bellezza del luogo del suo concerto, e cioè la Basilica di Santa Maria di Campagna di Piacenza, l’incanto è servito.

E davvero di una serata magica si può parlare per l’esibizione della grande artista americana offerta dalla Banca di Piacenza nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni della Basilica mariana. Accompagnata dai figli Jesse al pianoforte e Jackson alla chitarra, insieme con Tony Shanahan (basso, chitarra e voce) Patti Smith ha offerto al pubblico delle grandi occasioni oltre un’ora di musica difficile da dimenticare.

Un susseguirsi di emozioni e suggestioni scandite da pezzi come “We Shall Live Again” o “Dancing Barefoot”. Per non parlare della straordinaria “Because The Night” e del gran finale con il capolavoro “People Have The Power”, accompagnati da applausi scroscianti e dalla spontanea standing ovation del pubblico a fine concerto.

Un vero peccato che non sia stata possibile come prevista l’esibizione all’esterno, sul sagrato della chiesa, a causa del maltempo puntualmente arrivato durante l’esibizione. Ma Patti Smith prima di salutare le circa 500 persone stipate nella Basilica per ascoltare le sue canzoni ha fatto una promessa. Tornerà per esibirsi davanti alla facciata di Santa Maria di Campagna con tutto il pubblico che ha dovuto rinunciare al suo concerto. E ne siamo sicuri: quando succederà, a Piacenza si potrà riparlare di un’altra notte magica in compagnia della sacerdotessa del rock.