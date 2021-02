Levoni (Liberali): basta alle nomine in solitaria della sindaca Barbieri

Patrizia Barbieri ancora nel mirino dei Liberali. Non è una novità, direte, viste le ultime vicende che hanno portato i loro consiglieri comunali, Antonio Levoni e Gian Paolo Ultori, (insieme con i colleghi del Gruppo misto Michele Giardino e Mauro Saccardi) fuori dalla maggioranza di centrodestra che a Piacenza sostiene la sindaca e la sua Giunta. Un quadro non senza contraddizioni, poiché Ultori, tra l’altro presidente del Collegio dei Geometri, per ora mantiene l’incarico in Amministrazione di consigliere delegato su decoro urbano, acquisizioni e alienazioni del patrimonio comunale, e frazioni.

Nomine discrezionali

Stavolta il problema sollevato da Levoni affronta un tema delicato, quello delle nomine che il sindaco di Piacenza fa in enti terzi in rappresentanza di Palazzo Mercanti. Come si legge nella nota diramata dai Liberali piacentini, il capogruppo «ha presentato in Comune una mozione tesa ad impegnare “il Sindaco e la Giunta a mettere allo studio ed a proporre al Consiglio comunale un nuovo atto di indirizzo sul problema delle nomine di competenza dei Comuni che preveda il coinvolgimento di altri soggetti, oltre il Sindaco, nella procedura delle nomine, ferme le competenze di legge”».

La nota dei liberali, prosegue spiegando che «nella motivazione della mozione si fa presente che sulla base degli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni” il Sindaco di Piacenza provvede a tali nomine, di sua spettanza a termine di legge, in forma assolutamente solitaria e totalmente discrezionale, senza alcuna informativa preliminare ad alcun Organo e men che meno al Consiglio comunale».

Mosca bianca

Non basta. Dal punto di vista delle nomine per i Liberali il sindaco di Piacenza sembra essere una mosca bianca nel panorama degli enti locali, come evidenzia la seconda parte del loro comunicato: «Si osserva altresì che – consultati i Regolamenti in termini che si sono potuti scaricare in via informatica e cioè quelli delle città di Torino, Monza, Pavia, Milano, Genova, Verona, Modena, Lodi, Lecco, Brescia, Bologna e Roma – il Sindaco di Piacenza risulta essere l’unico che possa provvedere in forma solitaria alla nomina, senza alcuna informativa o alcun controllo informativo né precedente alle nomine né successivi».

Scelte e polemiche

Il nuovo fronte aperto dai Liberali piacentini arriva dopo le indicazioni fatte da Barbieri il mese scorso per la rosa dei rappresentanti del Comune nella Fondazione di Piacenza e Vigevano, la rotariana Maria Grazia Sabato e il commercialista Filippo Giuffrida. Nomine che avevano scatenato una serie di polemiche per la sostituzione all’ultimo minuto del presidente dell’Ordine degli avvocati Giovanni Giuffrida con il fratello Filippo per l’incompatibilità del primo, visto che è già membro del Consiglio di amministrazione della Galleria Ricci Oddi, sempre nominato dalla sindaca Barbieri.

Il prossimo nome

Nel frattempo resta ancora da individuare il quinto componente di nomina comunale nel nuovo Cda della Fondazione Teatri: dovrà affiancare nell’organismo direttivo la sindaca e l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, oltre ai due rappresentanti Iren e di Fondazione di Piacenza e Vigevano, main sponsor dell’Ente che ha in gestione Municipale, Teatini, San Matteo e Filodrammatici.

Vedremo se Barbieri “aprirà” alla mozione di Levoni, oppure se anche stavolta, come denunciano i Liberali, deciderà da sola.