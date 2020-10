Piacenza Expo: arriva un tris di nuovi soci

Piacenza Expo è bloccata dal decreto anti-Covid ma non perde tempo. E si prepara a calare un tris di nuovi soci per chiudere l’aumento di capitale. Se le manifestazioni fieristiche hanno subìto lo stop del Governo, d’altro canto va ricordato che gli eventi piacentini, per primi in Italia, erano ripartiti alla grande sotto la guida dell’amministratore unico Giuseppe Cavalli.

Una vitalità che probabilmente ha dato la spinta decisiva a chi stava pensando di entrare nella compagine azionaria dell’Ente controllato dal Comune di Piacenza. E questo a maggior ragione dopo la visita ai primi di settembre dell’assessore all’Economia Vincenzo Colla, che aveva annunciato l’aumento della partecipazione della Regione Emilia-Romagna dall’attuale 1% ad una quota compresa tra il 4 e il 5% di Piacenza Expo.

Rush finale

Sui nuovi soci nella sede di Le Mose ufficialmente tutto tace. Ma mentre nel padiglione numero 3 del quartiere fieristico si effettuano tamponi e vaccini antinfluenzali, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni. Le voci di corridoio parlano di tre new entry che parteciperanno all’aumento di capitale esterno da 1,5 milioni di euro annunciato da Cavalli nei mesi scorsi. E sono nomi di primo piano del tessuto socioeconomico piacentino con cui le trattative sarebbero ormai in dirittura d’arrivo. Tanto che l’annuncio potrebbe arrivare entro la metà di novembre, affiancato da quello di altri soci storici di Piacenza Expo che nel rush finale dovrebbero aumentare le loro quote.

Tris d’assi

La prima new entry dovrebbe essere di grande prestigio, visto che si parla della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Mentre le altre due sarebbero legate al mondo produttivo e dei servizi, con l’arrivo del Consorzio Piacenza Alimentare e di Federalberghi. Se così fosse, Piacenza Expo, al di là del peso delle singole partecipazioni azionarie, finalmente chiuderebbe il cerchio. Coinvolgendo un parterre di soci capace di portare nuova linfa alle sue strategie che puntano a trasformare l’ente fieristico nel vero motore del marketing territoriale piacentino.

Una spinta fondamentale anche per le altre novità sul piano espositivo annunciate da Cavalli: un nuovo padiglione da 1.800 metri quadrati; e il progetto di trasformare in una Cittadella del gusto la storica ma fatiscente Cascina di San Savino ai confini con l’area fieristica e di proprietà del Comune di Piacenza.