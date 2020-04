Piacenza, niente Hub di Terapia Intensiva: anche con 700 morti resta una Cenerentola

Piacenza: niente Hub di Terapia Intensiva. E nella città emiliana la notizia se possibile rende ancora più amara questa Pasqua. “L’Emilia-Romagna diventa Hub nazionale per la Terapia Intensiva, entrando a far parte della struttura che sta costituendo il ministero della Salute“, spiega una nota da Bologna che fa seguito all’annuncio in videoconferenza del ministro Speranza, del governatore Bonaccini e dell’assessore Donini. “Con un progetto della Regione e un investimento di oltre 26 milioni di euro, nasce sul territorio il Covid Intensive Care: una rete di terapie intensive con 146 posti letto sempre utilizzabile, per assistere pazienti che si sono ammalati o si potrebbero ammalare di Coronavirus. La rete, infatti, sarà strutturale: oggi serve per questa emergenza, ma rimarrà in futuro a disposizione per affrontare eventuali, diverse necessità sanitarie che richiedono il ricorso alla terapia intensiva e sub-intensiva. A disposizione dell’Emilia-Romagna e di tutto il Paese“.

I morti non contano

Nonostante i suoi 699 morti “certificati” per Covid-19 sui 2.481 contati finora (il 28% dei decessi dell’Emilia-Romagna), Piacenza così resta tagliata fuori dal Covid Intensive Care. “Già avviata, da parte delle Aziende sanitarie, la progettazione degli interventi“, prosegue la nota. “Si tratta dell’Ospedale Maggiore di Parma, del Policlinico Sant’Orsola e dell’Ospedale Maggiore a Bologna, del Policlinico e dell’Ospedale Civile di Baggiovara a Modena e dell’Ospedale Infermi a Rimini“.

Selezione universitaria

Si dirà, Regione (e Ministero) hanno scelto gli ospedali delle storiche sedi universitarie delle facoltà di medicina per realizzare il Covid Intensive Care nei prossimi due mesi. E Rimini? Non rientra in questo novero. Ferrara, che ha sempre una storica sede universitaria con la facoltà di medicina, invece è stata esclusa. Rimini è in Romagna e poi è più lontana da questi centri universitari, potrebbero sostenere i fautori della scelta, mentre Piacenza ha Parma a “soli” 60 chilometri. Ma a Piacenza questo non è bastato per arginare l’epidemia, con pazienti spostati nelle terapie intensive di altre città, ed è comunque l’epicentro regionale del Covid-19. Tanto che (come Rimini) ha subito più restrizioni del resto della regione.

Se poi guardiamo all’Hub di Terapia Intensiva a livello “nazionale”, con quello che è successo e sta ancora succedendo, costruire un presidio forte alle porte della Lombardia, avrebbe avuto un senso, eccome. E non solo da Parma a Rimini, come ha sottolineato Donini. Certo, Piacenza avrà un nuovo ospedale, ha ricordato Bonaccini. Ma forse sarà pronto tra 8-10 anni. E intanto? Al di là della popolazione residente, pochi territori in Italia sono un snodo di traffici commerciali e di transiti come Piacenza. E questo, anche a livello sanitario, nel caso di un’epidemia da fermare al più presto forse poteva contare qualcosa.

Curare la comunità

Poi ci sono altri due aspetti della vicenda che meritano di essere sottolineati. Il primo è generale e non coinvolge solo Piacenza. Di sicuro annunciare in questo momento il Covid Intensive Care ha un bell’effetto mediatico, sia per il ministero della Salute sia per la Regione Emilia-Romagna. Per carità, benissimo avere più posti letto per la terapia intensiva e specializzare il personale, si salvano vite. Ma forse si dovrebbero anche creare i presupposti perché i pazienti non ci arrivino in questi reparti.

Il ministro Speranza ha anticipato qualcosa in merito per il prossimo decreto di aprile. E ci sarebbe da augurarsi un annuncio di un piano altrettanto ricco di investimenti per la medicina territoriale che coinvolga tutti gli operatori sanitari e non solo quelli ospedalieri, mettendoli in grado di intervenire in modo sicuro, integrato e tempestivo in caso di una nuova epidemia. Un piano che metta subito in rete i medici di famiglia e quelli ospedalieri con i primi a lavorare sul territorio in piena sicurezza per arginare la corsa verso gli ospedali. In una parola, curare prima la comunità e poi i singoli individui.

Piacenza e Andreotti

Infine, sgradevole che appaia mentre viviamo questa tragedia, c’è anche la lettura politica, o meglio partitica dell’Hub nazionale di Terapia Intensiva. Tutte le amministrazioni coinvolte nel Covid Intensive Care, e cioè Parma, Modena, Bologna e Rimini sono di centrosinistra, come Governo e Regione. Piacenza e guarda caso anche Ferrara hanno invece amministrazioni di centrodestra. Come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si prende.