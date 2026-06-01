Enea Colombi: il regista piacentino vince 3 premi ai Videoclip Italia Awards

Enea Colombi: il giovane regista piacentino ha vinto 3 premi ai Videoclip Italia Awards. E che premi: Regista dell’anno, Miglior montaggio, per il videoclip della canzone “Solo 2″ di Ceri Wax, e il Premio della Giuria studentesca per il videoclip de “La mia parola” di Shablo con Gué, Joshua e Tormento. Erano state in tutto otto le sue nomination da parte della giuria internazionale di esperti (su 23 premi complessivi), spiega una nota degli organizzatori della manifestazione milanese, giunta alla quinta edizione.

Un anno da ricordare

Il 2025 ha rappresentato un anno importante per Enea Colombi, che tra l’altro mercoledì scorso ha tenuto una masterclass, sempre nell’ambito Videoclip Italia Awards; nel corso dell’incontro ha ricevuto da studenti e colleghi molte domande sul suo percorso professionale iniziato da giovanissimo (è nato a Castel San Giovanni nel 1997).

Un percorso che dopo la laurea allo Iulm lo ha portato ad essere tra i registi e visual artist più richiesti del panorama italiano ed europeo, celebre per la sua estetica ultra-moderna, minimalista e architettonica. Tanto da firmare videoclip di artisti come Elodie, Irama, Annalisa, Mr.Rain, Mahmood, Blanco e Ariete; senza dimenticare che Enea Colombi ha diretto fashion film e campagne per marchi globali, tra cui Zara e Magnum.

Nuovi orizzonti

Con la premiazione dello scorso 29 maggio a Milano per l’artista piacentino si chiude una fase della sua carriera dove ha potuto affermarsi definitivamente come regista di video; ed ora è pronto per essere apprezzato da un pubblico ancora più vasto, attraverso altri generi, formati ed impegni lavorativi che lo vedranno presumibilmente più attivo nei Paesi anglosassoni, essendo stato già premiato anche agli UK Music Video Awards, per la clip di “Mare di Guai” di Ariete.

I prossimi Videoclip Italia Awards

La manifestazione milanese che ha visto protagonista Enea Colombi tornerà per la sesta edizione nella tarda primavera del 2027. E sarà preceduta da alcuni eventi, slegati dal concorso, previsti nel prossimo autunno-inverno, conclude la nota degli organizzatori dei Videoclip Italia Awards.