Ausl e 118, ecco la verità sui Punti di primo intervento

: adesso i dubbi si diradano. I Punti di primo intervento (PPI) degli Ospedali di Caste San Giovanni Fiorenzuola che sostituiscono i due Pronto Soccorso (PS) potrebbero diventare permanenti. Lo lascia trasparire anche un documento di cui siamo entrati in possesso e che stabilisce a livello operativo come si dovranno muovere i mezzi del 118 sul territorio piacentino dal 15 giugno in avanti rispetto ai due PPI di Val d’Arda e Val Tidone.

Secondo il documento, i mezzi di soccorso dell’Emergenza Territoriale primaria 118 «centralizzeranno tutti i Codici 2 e Codici 3 al PS di Piacenza (salvo i casi in cui la centralizzazione primaria sia fatta direttamente con Elicottero a Parma o altra sede HUB); i mezzi di soccorso della E.T. primaria centralizzeranno al PS di Piacenza i seguenti Codici1:

con la codifica C01 (trauma) con frattura certa o sospetta;

con la codifica C02 (cardiologico);

con la codifica C03 (respiratorio);

con la codifica C04 (Neurologico);

le pazienti ginecologiche;

gli stati di agitazione;

i pazienti pediatrici».

Non basta. Il documento specifica anche un’altra direttiva per i mezzi del 118. «Tutti i giorni, a partire dalle ore 18 NESSUNA ambulanza, indifferentemente dal codice di rientro, trasporterà pazienti ai PPI di Castel san Giovanni e Fiorenzuola. Tutti saranno centralizzati sul PS di Piacenza».



Ausl e 118: prove generali?

Al di là delle esigenze operative sulla gestione dei mezzi del 118 e delle rassicurazioni del management dell’Ausl di Piacenza, “ce n’è abbastanza per capire come di fatto sia in corso una sperimentazione per vedere se questo sistema regge”, ci spiegano le nostre fonti.

E cioè se alla fine, Covid o no, “in base ai dati riscontrati in questi mesi estivi su accessi e gestione dei pazienti nei PPI – che ormai è chiaro non andrà oltre una sbucciatura o un mal di pancia – non sarà più ritenuto necessario riaprire i Pronto Soccorso di Castel San Giovanni e Fiorenzuola”.

Lo scopo? “Limitare al massimo le competenze specialistiche presenti nei due ospedali per ridurne i costi, lasciando perdere tutte le belle parole che abbiamo sentito sul rilancio della medicina territoriale”.