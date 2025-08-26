Comune di Piacenza, caso Vezzulli: all’Avvocatura arriva da Bologna il dirigente Stefano Argnani e…

Comune di Piacenza: nuovo colpo di scena nel caso Vezzulli. Se qualcuno pensava a una soluzione che vedesse il ritorno della dirigente a capo dell’Avvocatura di palazzo Mercanti, dopo tre sentenze del Tar che le hanno dato ragione, ha perso la scommessa.
L’ipotesi era tornata ad avere qualche spazio di manovra con il rientro al lavoro di Elena Vezzulli alla guida della Protezione civile nei giorni scorsi, a conclusione di un lungo periodo di malattia. Ma così non è. Tanto che oggi la Giunta del sindaco Pd Katia Tarasconi, affiancata dal direttore generale Luca Canessa, dovrebbe deliberare la nomina del dirigente Stefano Argnani a capo dell’Avvocatura comunale. Ruolo che il legale riveste in Regione Emilia-Romagna. Per il suo impiego a palazzo Mercanti si parla di un utilizzo temporaneo e parziale, ai sensi dell’articolo 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area dirigenziale del comparto funzioni locali.
Insomma, in termini calcistici, si tratterebbe di un prestito concesso da Bologna, visto che l’avvocato Argnani è dirigente a tempo indeterminato in viale Aldo Moro, con lo scopo di andare in soccorso all’amministrazione Tarasconi. Il tutto per provare a stoppare l’arrivo di un commissario ad acta, come paventato dai giudici amministrativi, in caso il Comune non avesse provveduto a nominare con urgenza il nuovo capo dell’Avvocatura.
Resta il fatto che anche in questo caso, se palazzo Mercanti dovesse approvare la nomina temporanea alla guida dell’Avvocatura del dirigente Argnani, il provvedimento potrà essere impugnato dai legali di Vezzulli al Tar di Parma. Con ulteriori rilievi non solo amministrativi ma anche di natura contabile e risarcitoria per le casse del Comune di Piacenza.
Giovanni Volpi, giornalista professionista, è il direttore del Mio Giornale.net. Ha iniziato al Sole-24 Ore nel 1993. Dieci anni dopo è passato in Mondadori, a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicedirettore. Ha diretto Guida Tv, TelePiù e 2Tv; sempre in Mondadori è stato vicedirettore di Grazia. Ha collaborato con il Gruppo Espresso come consulente editoriale e giornalistico dei quotidiani locali Finegil.