Qualcuno pagherà per i mille morti di Piacenza?

E allora, un po’ stanchi del balletto dei dati e del ritornello “nessuno si aspettava una cosa del genere”, come non chiedersi se qualcuno pagherà per questa strage?

Non spariamo nel mucchio, i nomi li conosciamo. Politici e manager, quelli che erano nella stanza dei bottoni e magari non li hanno premuti al momento giusto. Quelli scelti o pagati per farlo. Quelli che avevano le competenze per farlo. E che sono ancora al loro posto.

Sia chiaro: non siamo certi di alcuna responsabilità personale, ma non abbiamo paura di far loro queste domande.

Perché il sindaco di Piacenza e presidente della Provincia Patrizia Barbieri con la lettera del 29 febbraio, invece di chiedere a Governo e Regione l’equiparazione nel sostegno economico, non ha proposto ad alta voce che la sua città e il suo territorio diventassero subito zona rossa esattamente come i comuni del Basso Lodigiano? E perché in un’altra lettera del 3 marzo chiede ancora solo sostegno economico per Piacenza e provincia?

Che cosa ha detto in proposito il ministro Paola De Micheli da Roma? Perché è impensabile che non sia stata coinvolta nelle decisioni di quei giorni, anche solo per le sue responsabilità di governo.

E perché Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ha chiuso definitivamente Piacenza e provincia solo il 24 marzo, quando i morti erano già più di 300?

Chi o che cosa ha impedito loro o al Prefetto Maurizio Falco di prendere tra fine febbraio e inizio marzo quei provvedimenti che probabilmente avrebbero salvato moltissime vite?

La sanità di Piacenza