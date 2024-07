Elezioni regionali a Piacenza, centrodestra: contatti Ugolini-Trespidi per una lista civica

Elezioni regionali: l’ufficialità della candidatura di Elena Ugolini alla presidenza dell’Emilia-Romagna per il centrodestra, contro quella di Michele De Pascale per il centrosinistra, ha aperto le danze. E anche a Piacenza sono partite le grandi manovre per conquistare i consensi dei moderati e del mondo cattolico; voti che potrebbero essere determinanti il 17 e 18 novembre, quando si eleggeranno il successore di Stefano Bonaccini e la nuova Assemblea regionale.

Fratelli di CL

Riminese, 65 anni, madre di quattro figli, Ugolini è un’esponente di spicco di Comunione e Liberazione in quel di Bologna, dove dal 1995 è la preside delle scuole Malpighi, complesso di sette istituti, con duemila studenti. La candidatura di Ugolini, già sottosegretario all’Istruzione nel Governo Monti, è il risultato di un patto di ferro tra Fratelli d’Italia e CL, che di fatto riporta il Movimento guidato da Davide Prosperi al centro della scena politica, per ora su scala regionale, con il placet di Lega e Forza Italia.

Primi contatti

Così anche dalle parti di piazza Cavalli si parla di una lista civica targata Ugolini, rivolta al mondo cattolico, che potrebbe affiancare quelle dei tre partiti del centrodestra. In prima linea naturalmente c’è il professor Massimo Trespidi, che di CL è il più alto referente “politico” locale. E i contatti tra Elena Ugolini, Maurizio Lupi di Noi Moderati, e il consigliere comunale d’opposizione piacentino (Lista Barbieri-Liberi) sarebbero già in corso per realizzare questo progetto.

Non è certo, ma lo stesso Trespidi, tra l’altro presidente del Conservatorio Nicolini, potrebbe scendere in campo alla guida della lista civica, affiancato da altri big del mondo cattolico locale. E visto che il centrodestra piacentino punta a confermare i tre seggi conquistati quattro anni fa, in tal caso il livello della competizione si alzerebbe di sicuro, creando anche qualche grattacapo al centrosinistra, che punta almeno a riconquistare il seggio del 2020.