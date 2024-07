Elezioni regionali: a Piacenza è partito il totocandidati, ecco i nomi in gioco

Elezioni regionali in Emilia-Romagna: si voterà il 17 e 18 novembre. Le grandi manovre per le candidature a Piacenza però sono già partite da tempo. E allora vediamo a che punto siamo, per cercare la riconferma dei quattro seggi conquistati nel 2020 all’Assemblea legislativa regionale. Il tutto sotto l’egida dei due candidati alla presidenza, Michele De Pascale per il centrosinistra, ed Elena Ugolini per il centrodestra.

La scelta di Rancan

Per prima cosa è certa le ricandidatura di Matteo Rancan. Il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale però è anche segretario di Lega Emilia; e proprio per questo, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe spostarsi in un altro collegio, si parla di Bologna, lasciando spazio a nuove candidature locali, pronte a sostituire anche quella di Valentina Stragliati, che ha lasciato il Consiglio regionale dopo l’elezione a sindaco di Castel San Giovanni. Attualmente al suo posto siede Stefano Cavalli, ex assessore comunale a Piacenza, che potrebbe essere ricandidato. Con il lavoro del segretario provinciale Luca Zandonella che pare si stia concentrando soprattutto nella ricerca di una solida candidatura femminile da proporre all’elettorato leghista.

Tagliaferri e…

Sul fronte di Fratelli d’Italia, il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri punta diritto alla rielezione, forte di un consenso personale consolidato e in ascesa del suo partito. Sempre in FdI, è ormai certa la candidatura di Erika Opizzi, già assessore comunale a Piacenza, proprio in ticket con Tagliaferri. Per il resto è altrettanto confermata quella della capogruppo a palazzo Mercanti, Sara Soresi; mentre non è ancora definito il secondo nome maschile, per completare il listino delle quattro candidature del partito di Giorgia Meloni. L’onorevole Tommaso Foti, indiscusso leader locale di FdI e del centrodestra, oltre che capogruppo alla Camera, avrebbe dato indicazioni per trovare un candidato indipendente che allarghi il consenso; una figura capace insomma di attirare voti al di fuori dei canonici canali del partito.

Piace Gandolfi

Restando nel centrodestra, Forza Italia è a caccia di candidati che confermino la crescita nelle ultime tornate elettorali. E se si trova il nome giusto, potrebbe farsi concreta l’ipotesi di portare un azzurro piacentino all’Assemblea di Viale Aldo Moro. Il segretario provinciale Marcello Minari starebbe guardando anche alla figura del suo sindaco, visto che è assessore a Fiorenzuola d’Arda, secondo Comune della provincia di Piacenza. E cioè a Romeo Gandolfi, che da indipendente era sostenuto dalla Lega fino a qualche mese fa. Un rapporto politico che si è rotto dopo le polemiche con Rancan sulle diverse posizioni tra i due in merito alla sanità pubblica. Ma Gandolfi pare sia corteggiato anche da Fratelli d’Italia.

Sempre nell’ambito dei primi cittadini, altro nome che piace in Forza italia è quello di Gianluca Argellati, sindaco riconfermato di Vigolzone e vice di Minari nel partito. Qualcuno poi attende anche i suggerimenti dei Liberali piacentini, visto che la compagine guidata dal presidente Antonino Coppolino da qualche tempo ha organizzato alcune iniziative con Forza Italia. Mentre sul fronte femminile sotto i riflettori ci sono i nomi di Alice Marcotti, ex vicesindaco di Cortemaggiore, e della prima cittadina di Rottofreno Paola Galvani.

Gazzolo in pole position

Nel centrosinistra piacentino si punta al campo largo, evitando le divisioni della scorsa campagna elettorale. Un obiettivo agevolato dalla candidatura alla presidenza di De Pascale, con il sindaco di Ravenna del Partito democratico a fare da collante con il Movimento 5 Stelle. Il nome più gettonato è quello di Paola Gazzolo. La presidente del Consiglio comunale di Piacenza, dopo la buona prova alle Europee, è in pole position per conquistare un seggio alle regionali. Il suo sarebbe un ritorno in un ambiente che conosce bene, visto che Gazzolo è stata assessore a Bologna per due mandati con i presidenti Errani e Bonaccini.

Nei dem paiono consolidate anche le candidature degli ex sindaci, rispettivamente di Castelvetro e di Travo, Luca Quintavalla e Ludovico Albasi; con il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Piacenza, Andrea Fossati, pronto ad entrare in campo. Per la seconda candidatura femminile, si parla invece di Beatrice Ghetti e soprattutto dell’attuale consigliera regionale Benedetta Scagnelli che ha sostituito Gian Luigi Molinari a Bologna dopo l’elezione a sindaco di Vernasca.