Maxi appalto di Piacenza: Getec ricorre al Tar contro l’Amministrazione Tarasconi e…

Maxi appalto di Piacenza: arriva il colpo di scena sotto l’albero di Natale. Getec Italia ha notificato ieri all’Amministrazione del sindaco Pd Katia Tarasconi un ricorso al Tar di Parma contro la concessione aggiudicata al Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Edison Next Government Srl e Mercurio Srl.

Nell’istanza, che si ricollega ad un ricorso del 2024 contro la selezione del Comune di Piacenza che aveva individuato in Edison il soggetto promotore del Partenariato pubblico privato, Getec chiede ai giudici del Tar la sospensione d’urgenza e l’annullamento dell’assegnazione della concessione di Palazzo Mercanti avvenuta un mese fa; gara d’appalto in cui la società con sede a Gragnanino (Piacenza) si era classificata seconda, alla guida di una cordata composta da Iren Smart Solutions Spa, Santa Teresa Lighting Srl e Toscana Light Srl.

La posta in gioco

Sul piatto c’è un’operazione dal valore di oltre 77 milioni di euro spalmati su 14,5 anni di concessione per una fornitura che comprende pubblica illuminazione, semafori, fibra ottica, reti digitali cittadine, climatizzazione invernale ed estiva degli immobili comunali. Oltretutto i tempi sono stretti se non strettissimi, visto che il sindaco Tarasconi proprio ieri, nel tradizionale scambio di auguri con la stampa, ha annunciato la firma del contratto con Edison entro fine anno e l’inizio dei lavori di efficientamento energetico delle reti a inizio 2026.

Stretto riserbo

I contenuti del ricorso presentato da Getec al momento sono coperti da uno stretto riserbo, in vista dell’udienza sulla sospensiva al Tar che dovrebbe essere discussa a metà gennaio. Ma da quanto si apprende, l’istanza del big del settore energetico con oltre 300 milioni di fatturato in Italia sarebbe ricca di rilievi precisi e circostanziati. Nell’atto presentato dall’avvocato Mauro Pisapia dello studio milanese Simmons&Simmons, si farebbe riferimento sia a vizi procedurali che di merito. Il tutto in relazione al mancato rispetto delle regole previste dal Codice degli appalti, che quindi secondo Getec sarebbero state violate dal Comune di Piacenza, tanto da rendere illegittima l’assegnazione della maxi concessione ad Edison.