Davide Villa verso la presidenza di Piacenza Expo: finisce l’era Cavalli?

Davide Villa verso la presidenza di Piacenza Expo al posto di Giuseppe Cavalli, che vedrebbe così tramontare il sogno di un quarto mandato alla guida dell’ente fieristico. I giochi ormai sembrano fatti in previsione del rinnovo del Consiglio di amministrazione che sarà approvato ad aprile, insieme al Bilancio 2025, dall’Assemblea dei soci del polo espositivo di Le Mose.
Semaforo verde
Il nome del consigliere Davide Villa, entrato nella governance di Piacenza Expo nel settembre 2024, avrebbe ottenuto in primis il gradimento del sindaco Pd Katia Tarasconi, visto che il Comune del capoluogo emiliano ha la maggioranza della società partecipata con il 50,5% delle quote. Naturalmente dopo una consultazione positiva della prima cittadina con i principali azionisti pubblici e privati di Piacenza Expo, che avrebbero dato il via libera al cambio di presidenza senza colpo ferire.
Classe 1985, imprenditore e commercialista, Davide Villa dovrebbe così prendere il testimone da Giuseppe Cavalli che dopo nove anni ripartiti in tre mandati (due da amministratore unico e l’ultimo da presidente del Cda) sembra destinato a lasciare la guida di Piacenza Expo. Una gestione, la sua, a volte molto criticata in particolare dalle opposizioni in Consiglio comunale.
Conferme e novità
Guardando al resto del Cda dell’ente fieristico, che conta tre componenti, la vicepresidente Elisabetta Montesissa sembra destinata invece alla riconferma. Mentre tra i nomi più gettonati per il ruolo di consigliere sta emergendo quello di Fabio Maggi, presidente dei giovani commercialisti di Piacenza, che però potrebbe rientrare anche tra i principali candidati per il rinnovo del Collegio sindacale.
Al di là dei compagni di viaggio nei prossimi tre anni, la presidenza di Davide Villa si aprirebbe dunque nel segno della continuità e del ricambio generazionale per lo sviluppo del polo di Le Mose. Senza dimenticare la recente partecipazione di Piacenza Expo alla gara d’appalto per la gestione di Palazzo Gotico, Iat-R e Barino in centro storico, che guarda a nuove prospettive anche nel campo del marketing territoriale.
Giovanni Volpi, giornalista professionista, è il direttore del Mio Giornale.net. Ha iniziato al Sole-24 Ore nel 1993. Dieci anni dopo è passato in Mondadori, a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicedirettore. Ha diretto Guida Tv, TelePiù e 2Tv; sempre in Mondadori è stato vicedirettore di Grazia. Ha collaborato con il Gruppo Espresso come consulente editoriale e giornalistico dei quotidiani locali Finegil.
