La qualità della vita a Piacenza? Per Il Sole 24 Ore si avvicina alla top 30 italiana, però…

Piacenza e l’indagine sulla “Qualità della vita” del Sole 24 Ore. La provincia emiliana si attesta al 32° posto della classifica, guadagnando solo una posizione sul 2024. Lo stesso risultato attribuito dall’ultima graduatoria “concorrente” di ItaliaOggi. Il Piacentino si avvicina così alla top 30 nazionale anche per il principale quotidiano economico italiano. Una classifica che quest’anno vede Trento al 1° posto, seguita sul podio da Bolzano e Udine; mentre in coda si trovano Crotone, Siracusa e Reggio Calabria, che chiude al 107° posto.

Secondo l’analisi del Sole 24 Ore, che fotografa il benessere nei territori attraverso 90 indicatori statistici, dall’indagine di quest’anno emerge in generale “il ritratto di un Paese che ci prova e, su alcuni fronti, registra una serie di miglioramenti: nelle retribuzioni, nota dolente anche nel confronto europeo; nell’occupazione; nella sostenibilità. Dati che non bastano a sanare gap strutturali né a invertire dinamiche complesse e radicate, ma segnano un primo passo” (clicca qui per consultare tutte le classifiche).

Piacenza ai Raggi X

Guardando all’andamento delle singole categorie, Piacenza e la sua provincia salgono all’11° posto per Ricchezza e Consumi, guadagnando 8 posizioni rispetto al 2024; altra performance di rilievo, il 24° posto in Affari e Lavoro con un balzo di 14 gradini; stesso discorso per la categoria Giustizia e Sicurezza con la conquista della 33ª piazza nazionale e un salto di 13 posizioni sempre rispetto allo scorso anno.

Nella graduatoria Ambiente e Servizi, Piacenza e provincia si confermano invece al 32° posto. Mentre in negativo perdono fior di posizioni per quanto riguarda Demografia e Società, dove scendono in 40ª posizione (-8), per non parlare di Cultura e Tempo Libero, dove crollano al 54° posto nazionale, scivolando di ben 17 gradini.

In Emilia-Romagna

Tra luci ed ombre la 32ª piazza di Piacenza nella classifica generale conferma la sua presenza nella parte alta della graduatoria nazionale, ma anche la difficoltà ad entrare nel club dei migliori territori italiani. E in Emilia-Romagna, come vanno le cose? Nella classifica della “Qualità della vita” del Sole 24 Ore Bologna sale al 4° posto (+5 posizioni); Parma entra nelle top ten al 10° posto con un balzo di ben 16 gradini, seguita all’11° da Forli-Cesena (+2) e al 12° da Modena (+9). Poi ecco Ravenna che si prende la 19ª piazza (+8) e Reggio Emilia la 20ª (+8). Chiudono Rimini al 51° posto (-9) e Ferrara al 52° (-1).

Da Lodi a Genova

Ai confini del Piacentino, da segnalare il crollo di Lodi che nella classifica generale scala di 21 posizioni e scende al 50° posto; Cremona resta ai piani alti, ma la sua 14ª piazza è un altro segnale negativo, visto che ha perso 9 posizioni rispetto allo scorso anno, quando svettava al 5° posto italiano. Anche Pavia si segnala per una performance deludente: scende di 13 gradini e si attesta al 56° posto; così come Alessandria, 70ª (-6 posizioni). Genova invece sale di 11 caselle e si colloca pertanto al 43° posto nazionale.