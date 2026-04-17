Spaccio di droga da Bologna a Fiorenzuola d’Arda: tre arresti dei carabinieri piacentini

Fiorenzuola d’arda: fermata un’utilitaria nel parcheggio di un supermercato di via Kennedy. Nell’auto sono state rinvenute 499 pasticche di ecstasy, oltre mezzo chilo di ketamina, hashish e cocaina. Arrestate dai carabinieri le tre persone a bordo, residenti in provincia di Bologna. La perquisizione è poi proseguita nel capoluogo regionale, come si legge in una nota del Comando provinciale dell’Arma di Piacenza.

L’intervento del Nucleo operativo

Nella prima serata del 14 aprile, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno arrestato due donne e un uomo, ritenuti, in concorso tra loro, responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato intorno alle 20,30 quando i militari hanno intercettato e fermato un’utilitaria nel parcheggio di un supermercato di via Kennedy. A bordo viaggiavano tre giovani residenti nel Bolognese. Durante il controllo, i militari hanno notato il forte nervosismo della conducente con un eloquio biascicato e un atteggiamento particolarmente agitato del fratello 32enne seduto accanto e dell’amica 23enne seduta dietro. Tutti elementi che hanno portato ad approfondire subito gli accertamenti con perquisizioni personali e nel veicolo.

Un ingente sequestro

L’attività di ricerca ha permesso di sequestrare un ingente quantitativo di stupefacente: 499 pasticche rosa a forma di cuore di ecstasy; 510 grammi di ketamina contenuti in una busta custodita in uno zaino; altri 6,2 grammi di ketamina, in un involucro nascosto tra gli effetti personali di uno degli arrestati, e ulteriori 1,2 grammi della stessa sostanza in una borsa. Sequestrati anche cinque involucri di hashish per un peso complessivo di quasi 32 grammi e 1 grammo di cocaina. Tra il materiale recuperato figurano inoltre un cutter, un coltello a serramanico, più 6 telefoni cellulari e la stessa autovettura utilizzata per il trasporto.

La perquisizione nel domicilio

Gli arrestati, prosegue la nota, sono stati quindi accompagnati negli uffici della Compagnia di Fiorenzuola, per tutti gli adempimenti del caso. Dopo i quali, anche sulla base delle dichiarazioni rese, i carabinieri hanno ritenuto necessario estendere gli accertamenti a Bologna, nell’abitazione del 32enne coinvolto. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 400 grammi circa di ketamina. Tutto quanto rinvenuto nel corso dell’intero intervento è stato posto sotto sequestro e i tre giovani sono stati portati al carcere delle Novate di Piacenza a disposizione dell’Autorità giudiziaria.