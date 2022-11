Corrado Sforza Fogliani si è dimesso dal Consiglio comunale di Piacenza e dalla Galleria Ricci Oddi

Corrado Sforza Fogliani si è dimesso dal Consiglio comunale di Piacenza e dal Consiglio di amministrazione della Galleria Ricci Oddi per motivi di salute. La decisione è stata comunicata ufficialmente a palazzo Mercanti in mattinata.

In Consiglio comunale subentrerà a Sforza Fogliani il primo dei non eletti della lista dei “Liberali Piacentini-Terzo Polo”, Filiberto Putzu, medico, ex esponente di Forza Italia ed ex assessore della Giunta Barbieri.

Nel Consiglio di amministrazione della Ricci Oddi, che si riunirà oggi pomeriggio, il suo posto quale rappresentante dell’Accademia di San Luca di Roma, dovrebbe essere preso dall’avvocato Gottardo Pallastrelli, tra l’altro storico dell’arte e specializzato in legislazione dei beni culturali. Nella seduta odierna si procederà ad accogliere anche i due nuovi consiglieri Jacopo Veneziani e Valeria Poli designati dal Comune di Piacenza e all’elezione del nuovo presidente della Galleria di via San Siro.

All’avvocato Corrado Sforza Fogliani, presidente esecutivo della Banca di Piacenza, di Assopopolari e dell’Ufficio studi di Confedilizia vanno i nostri migliori auguri per una pronta guarigione.