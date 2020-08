Caso Negri: tolta la sospensione all’avvocato Miglioli

Caso Negri: l’avvocato Alessandro Miglioli, difensore dell’ex docente piacentino, tra gli indagati per concorso in circonvenzione di incapace ai danni del suo assisto, può tornare a esercitare la professione forense.

Nonostante il sostituto procuratore Matteo Centini si fosse opposto alla richiesta, il Gip Fiammetta Modica è tornata sui suoi passi. E ha revocato la misura cautelare della sospensione per sei mesi dall’attività forense, accogliendo l’istanza dell’avvocato Luca Gatti, difensore di Miglioli. La richiesta era stata presentata il 6 agosto, durante l’interrogatorio di garanzia.

Rimane invece in atto il provvedimento cautelare (divieto di avvicinamento e comunicazione a Negri) nei confronti di Annalisa Belloni. Si tratta della moglie del professore, sposata il 4 gennaio 2019 a Bobbio con rito canonico (e quindi senza effetti giuridici) davanti agli altri due indagati dalla Procura di Piacenza, sempre per concorso in circonvenzione d’incapace, Mario Poggi e Giampietro Taina, appunto testimoni del matrimonio.

Parla Miglioli

“Sono ovviamente contento della revoca della misura cautelare di sospensione della professione”, ha affermato Miglioli al quotidiano Libertà, della cui società editoriale è anche vicepresidente. Sono “convinto di essermi comportato in modo professionalmente ineccepibile. Sono invece molto dispiaciuto e preoccupato per la conferma del provvedimento cautelare a carico della professoressa Belloni che, nella sostanza, colpisce, in modo molto grave, il professor Giovanni Negri; il quale fino a 10 giorni fa era amorevolmente accudito da sua moglie e che improvvisamente è stato catapultato in una struttura nella quale non conosce nessuno, senza sapere le ragioni di quanto è successo, e si trova completamente in una situazione di profondo estraniamento, gravemente pericoloso per la sua salute”.

Le mosse di Centini

La vicenda giudiziaria, innescata dalle denunce della sorella del professore piacentino Antonietta Negri, che domenica scorsa ci ha rilasciato in esclusiva una lunga intervista, prosegue. Il pm Centini ha presentato al Gip l’istanza per un incidente probatorio sulle condizioni di salute dell’ex docente. Lo scopo della perizia medico-legale proposta dal magistrato inquirente è stabilire se nel compiere alcuni atti le condizioni del professor Negri fossero caratterizzate da una “minorata capacità psichica” tale da renderlo “condizionabile o suggestionabile”. Una verifica che naturalmente la Procura di Piacenza ritiene rilevante nel caso si arrivasse al processo.