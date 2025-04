La Piacenza che piace: oltre due milioni di telespettatori l’hanno scoperta a “Linea Verde Italia”

La Piacenza che piace. Esattamente a 2.161.000 persone. Tanti sono stati i telespettatori della puntata di “Linea Verde Italia” in onda sabato scorso su Rai1, che ha ottenuto uno share del 19%, al top degli ascolti tv all’ora di pranzo. Il programma, condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, ha acceso i riflettori nazionali non solo sulle bellezze storico-artistiche di Piacenza, dal Gotico a Palazzo Farnese, e di alcuni luoghi cult della provincia come Grazzano Visconti e Castell’Arquato.

In poco meno di 50 minuti, affiancate da tanti testimonial locali, Isoardi e Caradonna hanno guidato infatti i telespettatori alla scoperta della città e del territorio anche da altri punti di vista. Si è parlato degli incentivi comunali per chi lascia l’auto a casa e va al lavoro in bicicletta; delle attività del Genio Pontieri lungo il Po; delle nuove tecnologie studiate al Politecnico per valorizzare il patrimonio culturale; di temi energetici, come lo smantellamento della centrale nucleare di Caorso e l’agrivoltaico realizzato dall’Università Cattolica. Poi di gastronomia, raccontata al Ristorante il Nido del Picchio di Carpaneto, senza dimenticare il finale musicale con il Piacenza Jazz Club.

Grazie al ritmo tipico delle trasmissioni d’intrattenimento come “Linea Verde Italia”, realizzata dalla Rai in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ne è uscito un ritratto ricco di suggestioni artistiche e culturali, ma anche dinamico e vitale. Dove Piacenza e i piacentini, dall’hi-tech all’artigianato, hanno ben figurato in questa vetrina televisiva. Un’operazione di marketing territoriale di tutto rispetto insomma, che potrebbe avere effetti positivi anche sulla prossima stagione turistica.

Da sinistra, Caradonna e Isoardi in piazza Cavalli; clicca sulla foto per rivedere la puntata dedicata a Piacenza su Raiplay.