Comune di Piacenza: ecco tutti i numeri sui dipendenti di palazzo Mercanti

Comune di Piacenza: il tema dei dipendenti di palazzo Mercanti continua a far discutere. La miccia è stata accesa dal sindaco Katia Tarasconi alla fine del mese scorso, dopo i primi riscontri effettuati dal suo insediamento. “Gli uffici comunali sono in affanno a livello numerico, per questo sono necessarie nuove assunzioni in più settori che riteniamo nevralgici”, aveva dichiarato la prima cittadina al quotidiano Libertà.

Le cifre circolate per rimpolpare gli organici della macchina comunale però avevano fatto scalpore. Si era parlato infatti di un maxi piano da 130 assunzioni, mai confermato da Tarasconi. Ieri, durante il Consiglio comunale, l’argomento è tornato in primo piano. A sollevarlo è stato il consigliere di minoranza Massimo Trespidi con una domanda diretta durante uno dei suoi interventi: “Mancano davvero 130 dipendenti?”.

A stretto giro è arrivata la risposta del sindaco, che ha chiarito da dove sia uscita questa cifra: “I 130 dipendenti sono i desiderata degli uffici comunali”, ha spiegato la prima cittadina. Aggiungendo, “Non ci arriveremo, intanto abbiamo in corso una riorganizzazione degli organici”.

La fotografia di Perini

Ma quanti sono attualmente i dipendenti del Comune di Piacenza? Quanti sono i dirigenti? Qual è l’età media e quanti sono i dipendenti vicini alla pensione? Vediamo allora i numeri forniti dal vicesindaco Marco Perini, attraverso l’ufficio stampa di palazzo Mercanti. Una fotografia dello stato di fatto alla base di qualsiasi valutazione che lasciamo ai lettori.

Il numero complessivo dei dipendenti comunali sfiora le 600 unità. Per l’esattezza sono 597: di questi, 563 sono a tempo indeterminato e 34 a tempo determinato. I dipendenti part time sono 49. Sul totale, 4 sono in assegnazione esterna presso altri enti (comandi/distacchi) e altri 4 sono quelli in aspettativa. Il vertice direttivo attualmente conta 9 dirigenti, mentre 16 sono i dipendenti con un incarico di posizione organizzativa.

L’età media degli organici del Comune di Piacenza è di 50 anni, con 118 dipendenti che hanno dai 60 anni in su. Nel triennio 2023-2025 i pensionamenti previsti saranno 27 per collocamento a riposo d’ufficio: 6 nel 2023 (oltre a 6 pensionamenti per i quali è già arrivata la domanda di pensione); 10 dipendenti lasceranno il lavoro per raggiunti limiti di età nel 2024 e 11 nel 2025.