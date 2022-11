Infrastrutture: Ferrara corre con cantieri da 66 milioni di euro e Piacenza resta al palo

Infrastrutture: sopralluogo degli assessori regionali Andrea Corsini e Paolo Calvano ai cantieri ferroviari. Oltre 66 milioni di euro in opere per alleggerire il traffico e potenziare quello merci su ferro: “Una nuova mobilità urbana per rendere la città sempre più a misura dei cittadini, sostenibile e attrattiva”. Dove? Non è campanilismo, ma ci piacerebbe che una notizia del genere arrivasse da Piacenza. Invece si sta parlando di Ferrara.

Progetto ambizioso

Nella città estense, come racconta una nota della Regione Emilia-Romagna, sono previsti l’interramento di due linee ferroviarie verso Codigoro e la Romagna, il completamento della Bretella Suzzara-Ravenna-Rimini, e interventi di ricucitura urbana. Opere principali previste dal programma di investimenti regionale, che avranno un grande impatto su Ferrara grazie alla riduzione del traffico viario e ferroviario con indubbi benefici per la qualità dell’aria e per la vita dei cittadini.

Da dove arrivano i 66,7 milioni di euro investiti a Ferrara? Le opere, spiegano da Bologna, sono finanziate in primis dal ministero delle Infrastrutture per 26,6 milioni; dalla Regione Emilia-Romagna con circa 13 milioni; da Rete ferroviaria italiana per 7 milioni e dal Comune di Ferrara per 4 milioni.

“Il nodo di Ferrara, proprio per la posizione della città nell’asse viario e ferroviario dell’Emilia-Romagna, è strategico per la Regione”, hanno affermato ieri gli assessori Corsini (Infrastrutture, Trasporti e Turismo) e Calvano (Bilancio e Rapporti con l’Ue), in visita ai cantieri. “Da una parte perché può svolgere un ruolo fondamentale per la logistica in connessione con il Porto di Ravenna e come arteria alternativa per il traffico merci tra il corridoio adriatico e il centro-nord Europa. E anche per potenziare l’attrattività turistica di Ferrara che da sempre ha un forte radicamento verso la mobilità ciclabile e che, grazie agli interventi di ricucitura urbana, potrà intercettare sempre più la richiesta di turismo lento e di esperienza”.

A confronto