Pagani: il presidente dell’Ordine dei medici annuncia l’addio e critica l’Ausl di Piacenza

Augusto Pagani saluta l’Ordine dei medici di Piacenza e bacchetta l’Ausl. Dopo una presidenza durata nove anni – “un’esperienza molto bella e gratificante” – il medico ha annunciato che non si ricandiderà al vertice dell’Ente nelle elezioni che si terranno il prossimo novembre. Sarà in lista, ma solo da consigliere, “per dare una mano”. E durante il discorso alla 7ª Giornata del Medico e dell’Odontoiatria tenuta a Palazzo Gotico, in questo passaggio finale il dottor Pagani non è riuscito a trattenere la commozione, salutata dalla standing ovation del pubblico al termine delle sue parole.

La tragedia del Covid

Prima, però, il presidente uscente, con la lucidità che lo caratterizza, aveva ripercorso un anno di attività dell’Ordine. E soprattutto del tragico periodo contrassegnato dall’epidemia di Covid. Un analisi che non ha fatto sconti a nessuno. “Soprattutto nei primi mesi la pandemia ha messo in evidenza i pregi ed i difetti dell’Italia, del Sistema sanitario nazionale e della nostra professione. Poca programmazione, pochi mezzi e poco coordinamento, ma tanta qualità, generosità, iniziativa e capacità di resistere e di reagire all’attacco del virus”. In un contesto molto difficile, ha detto Pagani, “la maggioranza dei medici e degli odontoiatri di Piacenza ha lavorato con senso del dovere e abnegazione, in silenzio. Lo stesso hanno fatto gli altri professionisti sanitari”.

In questo quadro, dopo aver ringraziato tutti i colleghi e ricordato chi tra loro ha perso la vita a causa del Covid, il presidente Pagani ha sottolineato come più volte ha dovuto alzare la voce. In tal modo “siamo riusciti ad ottenere maggiore attenzione e aiuto dalla Regione e dal Governo. Non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto, quando il nemico da combattere è troppo grande”.

Le critiche all’Ausl

Ma il braccio di ferro con l’Ausl per ottenere un maggior coinvolgimento dei medici a livello sanitario continua. Il presidente dell’Ordine infatti ha evidenziato ancora una volta come l’Azienda di via Anguissola non condivida con i professionisti le sue decisioni. Cosa accaduta di recente anche con la presentazione del nuovo piano di sorveglianza sanitaria da parte del direttore generale, l’ingegner Luca Baldino (assente a Palazzo Gotico). “Mi piacerebbe che ci fosse più condivisione con i medici, e che queste novità, prima che con i giornalisti e i cittadini, venissero discusse con noi. In questo modo ci sentiremmo più parte del Sistema sanitario nazionale”, ha sottolineato Pagani.

Premiazioni e giuramento

La manifestazione, coordinata dal professor Mauro Gandolfini, si è svolta alla presenza di diverse autorità, tra cui il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri; il capo di gabinetto della Prefettura Patrizia Savarese; il presidente esecutivo della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani. Ed è proseguita con la premiazione per i 50 anni dalla laurea dei medici Pietro Cavallotti, Massimo Ceriati, Sergio Gherardi, Emilio Inzani, Carlo Mistraletti, Emanuele Pantano, Giovanni Maria Ruiu e, alla memoria, del dottor Claudio Civardi (scomparso a causa del Covid). Infine, hanno effettuato il giuramento professionale 69 giovani laureati (64 iscritti all’Albo dei medici chirurghi e 5 a quello degli odontoiatri).