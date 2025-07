Parenti: preoccupano i dazi Usa, ma l’export piacentino può crescere su altri mercati

Nicola Parenti: il presidente di Confindustria Piacenza guarda ai dazi Usa con preoccupazione ma anche con sano pragmatismo. “Gli imprenditori sono spesso ottimisti e qualcuno sperava che le tariffe sarebbero state inferiori. Invece ci siamo risvegliati con dazi in generale del 15% e addirittura del 50% per acciaio e alluminio”. A questo si aggiunge una svalutazione del dollaro sull’euro che da inizio anno ha raggiunto i 13 punti. “Quindi il gap da superare per le aziende che esportano negli Usa si avvicina almeno al 30%”, ha sottolineato Parenti, affiancato ieri dal direttore generale Luca Groppi e dalla responsabile dell’Ufficio studi Giulia Silva, nel consueto appuntamento sull’indagine congiunturale di Confindustria Piacenza (clicca qui per scaricare il report).

L’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Unione europea comunque è ancora in discussione e si prevedono margini di manovra per ottenere qualche sgravio significativo. In particolare, il leader degli imprenditori si augura che per acciaio e alluminio le cose possano cambiare: “Per questi settori non si parla solo dei materiali, ma anche dei semilavorati, come i tubi per l’Oil&Gas, dove Piacenza è una capitale italiana. Insomma, il 50% è un valore inaccettabile, e in questo caso temiamo contraccolpi pesanti”.

Se per il settore dell’automotive si è tirato un sospiro di sollievo – con l’auspicio che Bruxelles a fine anno dia un colpo di freno alle pesanti politiche del green deal – a preoccupare Parenti è anche l’inserimento nell’accordo Usa-Ue di un massiccio acquisto di gas liquefatto americano da parte dell’Europa per 750 miliardi. “Una scelta che ci vede penalizzati: avrà dei costi pesanti di trasporto via mare; ma soprattutto mina la nostra competitività e la nostra indipendenza energetica, che invece deve proseguire in tutti i modi, puntando sulle rinnovabili e anche sul nucleare”.

Le alternative agli Usa