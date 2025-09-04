Addio a Re Giorgio: Armani, un mito per sempre partito da Piacenza

Giorgio Armani ci ha lasciato. È scomparso oggi a 91 anni un mito del Made in Italy. L’indiscusso Re della Moda. Icona di stile, eleganza e grande imprenditore.

È un giorno triste e non solo per l’Italia intera. Una nota stampa del suo Gruppo, che sta facendo il giro del mondo, illustra le volontà di Armani per l’ultimo saluto. «Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni. La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. Per espressa volontà del signor Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata».

L’omaggio al Municipale

Piacenza, dov’era nato l’11 luglio del 1934, l’aveva celebrato a maggio di due anni fa, quando gli era stata conferita dall’Università Cattolica la Laurea honoris causa in Global Business Management. Una cerimonia indimenticabile svolta al Teatro Municipale, che aveva visto un Armani emozionato a confronto con le sue radici, contornato da tanta stima e tanto affetto.

Per l’occasione, un gruppo di media piacentini – la nostra testata, l’agenzia Blacklemon, Radio Sound, Piacenza 24, Quotidiano Piacenza Online e Piacenza Diario – aveva mandato in edicola un Istant Magazine di 60 pagine dedicato all’evento. Una pubblicazione che vi riproponiamo integramente in onore di Re Giorgio, un mito per sempre, partito da Piacenza.

(clicca sulla copertina sotto per leggere e scaricare il Magazine)