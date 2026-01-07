Informazione online ai minimi livelli di credibilità? Caro direttore di Libertà, si preoccupi della sua…

Informazione online: per qualcuno è “ai minimi livelli di credibilità”. Ad esprimere un giudizio così tranchant è nientepopodimeno che il direttore di Libertà, Gian Luca Rocco. Ecco la sua sentenza, arrivata attraverso i social a fine anno:

Parole dure e di condanna a chi fa del pessimo giornalismo “copia incolla” senza citare le fonti. Giusto, anche in caso di lesa maestà. La cosa succede in tutti i mestieri: ci sono i professionisti capaci e quelli che vanno al traino, e magari non sanno nemmeno copiare bene. Tuttavia, fare di tutta l’erba un fascio è sempre pericoloso. E a volte capita che sia il bue a dare del cornuto all’asino.

A ben guardare, infatti, anche lo storico quotidiano piacentino – la corazzata del Gruppo Libertà, che annovera anche la tv con Telelibertà e (ahimè) il sito liberta.it – incappa in errori del genere. Di certo senza accorgersene, visto che la malafede la lasciamo fuori dalla porta. Gli esempi sono molteplici e a volte hanno riguardato anche questo disgraziato sito di informazione online, messo alla berlina come tutti quelli che lavorano sul web.

Il caso Getec

Vi raccontiamo l’ultimo caso che ci riguarda e che si è verificato proprio qualche giorno prima degli strali lanciati dal direttore Rocco. Lo scorso 24 dicembre ilmiogiornale.net e quotidianopiacenza.online danno la notizia del ricorso al Tar di Getec contro il Comune di Piacenza, che ha assegnato il maxi appalto sui servizi comunali ad Edison.

Succede poi che il 28 dicembre Libertà mette in prima pagina il ricorso di Getec. E guarda caso fa suo lo scoop, stavolta riprendendo a piene mani i contenuti degli articoli di ilmiogiornale.net e quotidianopiacenza.online, senza fare nessuna citazione di chi aveva scoperto la notizia.

Quindi, caro direttore di Libertà, giusto denunciare i cattivi comportamenti, ma attenzione a dare giudizi così definitivi e generici, oltretutto da un pulpito tanto importante come il suo. A volte sono un boomerang. E questo sì che fa perdere credibilità a tutti, compreso chi cerca di fare buon giornalismo e buona informazione, su carta, in tv e anche online.