Non solo Cavanna, a Piacenza c’è di più

A Piacenza esplode il caso Cavanna. Tutto nasce dall’ennesima intervista del noto primario di oncoematologia dell’Ospedale della città emiliana. Stavolta è il Corriere della Sera che ne glorifica l’operato. E fa apparire sostanzialmente Cavanna come l’unico protagonista dell’assistenza domiciliare nella lotta contro il Covid degli ultimi mesi.

Insomma, dopo i servizi in tv e quello su Time, diciamo che la pagina sul quotidiano milanese è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Con tanti medici piacentini che adesso dicono basta al protagonismo del primario che alle porte della pensione per molti è solo a caccia di nuovi e prestigiosi incarichi.

Così intanto chiedono di dare a Cesare quel che è di Cesare. E cioè che i meriti dei successi ottenuti con l’assistenza domiciliare vengano riconosciuti a tutti coloro che si sono spesi nel lavoro di cura dei pazienti casa per casa. Un lavoro estenuante e rischioso, fatto in silenzio e senza rincorrere i titoli dei giornali. Un lavoro che tanti medici hanno iniziato sul territorio ben prima del dottor Luigi Cavanna. E che li ha visti andare per giorni al domicilio dei loro pazienti senza essere “vestiti da astronauta”. Quindi ben prima dell’arrivo delle Usca (le Unità speciali di continuità assistenziale) e solo con una misera mascherina e un paio di guanti usa e getta.

Una donna in prima linea

«Io sono una di loro», racconta la dottoressa Giuliana Rapacioli, direttrice sanitaria del Poliambulatorio Health. «In quei primi giorni di marzo, quando ci è arrivato addosso lo tsunami, molti medici, me compresa, andavano a domicilio dai loro pazienti con protezioni di fortuna. Ma nessuno di noi si è fatto bello per questo, cercando pubblicità sui giornali. Abbiamo fatto i medici, rispondendo semplicemente ai bisogni dei nostri pazienti».

Poi sono arrivate le Usca. «Pochi giorni dopo – prosegue la dottoressa – l’Ausl ha pensato a queste unità territoriali, grazie all’intuizione in primis del dottor Pagani, della dottoressa Andena e del dottor Cosentino. Mi telefona Andena e mi chiede: “so che vai già sul territorio, sali a bordo con noi?”. Come medico non potevo dire di no alla mia città. E così ho formato il primo equipaggio con l’infermiere Mirko Zardi. E via via sono arrivate le altre squadre, composte da colleghi giovanissimi, più anziani e anche da medici ospedalieri come il dottor Giangregorio o il dottor Moretto».

Da allora, sottolinea Rapacioli, «abbiamo visto 2.600 pazienti, con venti medici che hanno dedicato due mesi della loro vita alle Usca». La dimostrazione di come a Piacenza non ci sia stato un uomo solo al comando, ma abbia giocato una squadra «che ha compreso anche i medici di medicina generale, sempre al nostro fianco», conclude la direttrice di Health.

Senza clamore

Sulla stessa linea d’onda della dottoressa Rapacioli c’è un altro medico piacentino, il dottor Michele Argenti, segretario provinciale della Fimmg, la Federazione italiana dei medici di famiglia. «Se siamo riusciti ad arrivare a zero decessi è perché tutti hanno collaborato, dai medici ospedalieri a quelli di medicina generale. In questi mesi ci saranno anche state delle mele marce che si sono tirate indietro; ma come tantissimi miei colleghi nel pieno dell’epidemia io non mi sono mai rifiutato di andare a casa di un mio paziente che chiedeva di essere visitato. Anche senza avere tutti i dispositivi di protezione e rischiando di prendermi l’infezione. Cosa vuole che le dica, sono stato solo fortunato, mi è andata bene».

In più, evidenzia Argenti, «all’inizio abbiamo affrontato questa battaglia con le armi spuntate perché non avevamo a disposizione i farmaci che possiamo prescrivere oggi». E quindi a maggior ragione «non mi sembra giusto che adesso qualcuno si prenda tutti i meriti, facendo il fenomeno e calpestando il lavoro degli altri. Anche Cavanna ha fatto di sicuro la sua parte, ma l’hanno fatta senza tanto clamore molti altri medici che si sono trovati in prima linea contro il Covid e magari prima di lui».

Il metodo Cavanna

Anche il presidente dell’Ordine dei medici Augusto Pagani stigmatizza il protagonismo del primario espresso senza remore nell’intervista al Corriere, firmata dal famoso giornalista piacentino Giangiacomo Schiavi. «Mi dispiace che Luigi Cavanna non si renda conto che le sue affermazioni sono ingiuste e offensive nei confronti di tanti bravi colleghi che prestano assistenza sul territorio, nei loro studi, al domicilio dei pazienti, nelle sedi di continuità assistenziale e nelle Usca. Colleghi che fanno fino in fondo il loro dovere. E spesso molto di più di quello, come ho già affermato nella lettera aperta che recentemente ho indirizzato loro per ringraziarli del lavoro fatto in questi mesi».

Ma il dottor Pagani non si ferma qui. Ed entra nel merito dell’ultimo articolo dedicato all’illustre collega contestandolo in diversi punti. «È scorretto e ingiusto affermare che “la politica negli ultimi anni ha ridimensionato la medicina del territorio riducendola a burocratica routine”. Fa pensare che i medici impegnati in questo settore siano diventati solo dei passacarte che fanno ricette e certificati e non è affatto vero».

La scoperta dell’acqua calda

Altra affermazione che il presidente dell’ordine piacentino non ha digerito è quella sulle cure dei pazienti a casa. «E cioè, quando Cavanna dice: “Le cure a domicilio con monitoraggio costante si possono allargare anche ad altre malattie”. Naturalmente sono d’accordo. Ma forse il dottor Cavanna non sa che questa strada si è già intrapresa da almeno quattro anni. Per esempio tra diabetologi e medici di famiglia per la gestione integrata dei pazienti diabetici. Un progetto iniziato a Piacenza con la dottoressa Zavaroni e proseguito con il dottor Bianco. Senza dimenticare quello altrettanto importante ed apprezzato della rete di cure palliative domiciliari. Una rete realizzata con i medici di famiglia dalla dottoressa Bertè e dai suoi validissimi collaboratori, medici, psicologi e infermieri».

E c’è di più, come sottolinea Pagani: «Analoghi progetti infatti sono iniziati o inizieranno a breve per le patologie croniche in ambito psichiatrico, cardiologico, pneumologico e nefrologico». Sono progetti per cui non serve la bacchetta magica di qualche medico speciale. «Crescono con il confronto, il dialogo e la collaborazione tra colleghi che hanno competenze diverse, ma un unico comune obiettivo: porsi al servizio del paziente su un piano paritario con reciproco rispetto. E con la consapevolezza che le diverse esperienze professionali portano a un reciproco arricchimento».

L’umanità di tutti

Da ultimo il presidente dell’Ordine piacentino conclude soffermandosi sulla frase finale dell’intervista del primario, «quella dove fa riferimento alla solitudine degli anziani e all’umanità che è necessaria per approcciare i pazienti più fragili; come se solo lui avesse compreso questa verità, che invece è ben nota a tutti noi e con cui moltissimi colleghi si confrontano ogni giorno con grande sensibilità». Insomma, dottor Cavanna o no, sul territorio di Piacenza c’è già chi sa quello che fa ed è pronto a fare ancora di più per il bene dei suoi pazienti.