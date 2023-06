Libertà di Piacenza: niente Feltri, alla direzione Gian Luca Rocco dal Tgcom24

Libertà: colpo di scena, al Gruppo di Piacenza non approderà Stefano Feltri. A prendere le redini delle attività editoriali in via Benedettine pare sarà un altro giornalista: Gian Luca Rocco. Un nome meno altisonante e conosciuto di quello dell’ex direttore di Domani, ma che dovrebbe dare comunque ampie garanzie sul piano professionale.

Da Genova a Cologno

Rocco è un giornalista quarantenne. Genovese, come si legge anche sul suo profilo LinkedIn, vanta una laurea in Giurisprudenza all’università della sua città; poi ha seguito un master in web journalism all’Istituto europeo di design e un altro super corso in comunicazione giornalistica all’Università Cattolica. Rocco ha svolto stage a Il Giornale e ha lavorato anche a Cnr Media, agenzia radiofonica del gruppo Rcs.

Entra in Mediaset nel 2004 e attualmente il giornalista è vicecaporedattore al Tgcom24, dove dall’Ufficio centrale di Cologno Monzese si occupa della gestione ed organizzazione dei servizi per i telegiornali del Gruppo. Tra l’altro, Rocco ha coltivato la sua passione per la tecnologia e in particolare cura settimanalmente lo speciale videogiochi di Tgcom24.

Tempi e metodi

Dopo le voci che davano Feltri in pole position per la direzione, l’arrivo di Rocco al Gruppo Libertà sarebbe stato confermato ieri dai vertici aziendali. E salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe essere annunciato ufficialmente giovedì prossimo, nel corso di una convention con i dipendenti prevista da tempo.

L’inserimento di Rocco inizialmente dovrebbe avvenire in modo soft, con un doppio ruolo: direttore editoriale delle testate del Gruppo e vicedirettore del quotidiano cittadino. Ma nel giro di qualche mese la sua posizione a Piacenza si dovrebbe consolidare, per portarlo ad assumere l’incarico di direttore responsabile del quotidiano Libertà, di Telelibertà e del sito Liberta.it.