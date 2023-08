Gianni Rivera ne fa 80: dal cassetto dei ricordi, tanti auguri al Golden Boy!

Gianni Rivera oggi compie 80 anni. A lui vanno i nostri migliori auguri. Non tanto perché chi scrive è milanista a causa sua. Ma per i tanti ricordi che grazie a lui conserviamo nella memoria. Quelli di un bambino che si innamora del calcio per le sue magie. A partire dalle giocate nella finale di Coppa dei Campioni (allora si chiamava così) vinta contro l’Ajax di un giovane Cruijff. Era il 1969 e Gianni Rivera, primo italiano nella storia, conquista il Pallone d’oro. E poi le lacrime versate l’anno dopo. Un pianto a dirotto per quei soli 6 minuti giocati nella finale dei Mondiali persa dall’Italia contro il Brasile di Pelè. Che chissà come sarebbe finita, se Rivera l’avesse giocata almeno per un tempo…

Le domeniche col Gianni

Dalla tv in bianco e nero, i ricordi vanno soprattutto alle domeniche in provincia. Quando noi ragazzini, dopo la messa, correvamo al bar in piazza per sentire che aria tirava. Calendario alla mano, cercavamo di capire se qualcuno dei grandi, così chiamavamo gli adulti, si stava organizzando per andare San Siro a vedere il Milan che giocava in casa. Oppure se era in ballo una trasferta sugli spalti del Dallara per la sfida col Bologna, o al Comunale di Torino per vedere i rossoneri ospiti dei granata o della Juve.

Se sì, detto fatto. Un po’ di corteggiamenti e dopo qualche esitazione anche noi piccoli trovavamo posto sulla carovana di auto che da Fiorenzuola imboccava l’autostrada per andare allo stadio. Con i papà, gli zii e gli amici alla guida delle Giulia, delle 125, ma anche delle Simca 1000. E sempre senza distinzioni sociali, con professionisti, artigiani, commercianti e agricoltori, si passava una domenica insieme nel segno del calcio, una passione che accomunava tutti.

Come accomunava tutti la voglia di vedere Rivera all’opera; con il numero 10 rossonero sempre al centro dei discorsi durante il viaggio: oggi sarà in forma? Segnerà lui, oppure manderà in gol Prati, Bigon e Chiarugi? E Benetti gli coprirà le spalle con Sogliano e Biasiolo, come solo loro sanno fare?

Seduti nei distinti

La magia, quella vera, iniziava però varcata la soglia dei “distinti”, perché quando dalla provincia si andava allo stadio quelli erano i posti preferiti. E vi assicuro, Rivera era uno spettacolo. O meglio, lo spettacolo. Sul tappeto verde era al centro dell’attenzione e migliaia di persone lo seguivano con lo sguardo. I tifosi del Milan che si aspettavano il colpo risolutore da un momento all’altro, e gli avversari che temevano i suoi passaggi illuminanti come una pugnalata. Poi, al ritorno dalla partita, elogi e critiche non potevano mancare. E i commenti sulla domenica allo stadio e su Rivera proseguivano per giorni, tra un caffè e una bibita al bar, o al campetto sotto casa.

Auguri di cuore

Ci fermiamo qui. Fino al 1979, quando hai appeso le scarpette al chiodo, è stato un piacere seguirti. Tra gol, scudetti e coppe; tra successi e delusioni in rossonero e in nazionale. Così, caro Gianni, con tutti questi ricordi usciti dal cassetto, oggi ti auguriamo il migliore dei compleanni!