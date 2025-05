Confindustria Piacenza continua a crescere con la presidenza Parenti: nasce la cittadella degli imprenditori e…

Confindustria Piacenza: è proprio il caso di dirlo, 80 anni e non sentirli. Anzi, all’Assemblea degli imprenditori che ieri ha celebrato questo prestigioso compleanno, tutti gli sguardi erano rivolti a un presente difficile e a un futuro che si vuole migliore. Da costruire su una serie di linee guida ben definite dal presidente degli industriali piacentini Nicola Parenti. Ma non solo attraverso importanti enunciazioni di principio, che ha ricordato alla platea di un gremito Teatro Municipale l’attore Stefano Accorsi, aprendo l’Assemblea con le parole di Adriano Olivetti, Enrico Mattei e Antonio Segni.

Il futuro va disegnato con scelte impegnative e basandosi su fatti concreti, che dimostrano come Confindustria Piacenza sia più che mai un motore di sviluppo del territorio. Un motore che conta su un parterre di aziende associate con oltre 25mila addetti, che significa non solo produzione di ricchezza economica ma anche di impegno sociale. E che ha radici solide e profonde, come ha evidenziato la premiazione di 12 aziende iscritte a Confindustria Piacenza dalla prima ora di quel 1945.

E allora ecco l’annuncio di una nuova sede: come ha affermato il presidente di Confindustria Piacenza, sarà “la cittadella degli imprenditori piacentini”, che hanno approvato la scelta pressoché all’unanimità con il loro voto nell’Assemblea privata, in un clima di apertura e condivisione strategica di questa novità. Una scelta impegnativa, che guarda all’inaugurazione nel 2028 e dunque rappresenta una vera sfida anche per tutto il management dell’Associazione guidato da Parenti. Non solo muri ma anche contenuti, se si pensa che la nuova sede di Confindustria Piacenza sarà tutt’uno con le attività che sono già presenti in strada della Bosella e cioè quelle svolte da Forpin e Assoservizi, in un’ottica di sviluppo a 360 gradi di formazione e innovazione per il mondo delle imprese piacentine.

Un mondo che anche ieri ha dimostrato di essere tutt’altro che autoreferenziale, perché le imprese piacentine sono ben presenti sul mercato internazionale con esportazioni importanti. A confermarlo l’intervento all’Assemblea del premio Nobel per l’economia 2024 Daron Acemoglu; con il docente del Mit in collegamento da Boston che ha analizzato i rapporti Usa-Europa, in una fase delicatissima innescata dal protezionismo della presidenza Trump, e lo sviluppo ormai inarrestabile dell’Intelligenza artificiale.

D’altro canto non poteva mancare il confronto con la Pubblica Amministrazione, che con la sua burocrazia invece di agevolare le attività delle aziende molto spesso rappresenta un vincolo al loro sviluppo. Criticità e soluzioni di livello nazionale e regionale messe a fuoco nella tavola rotonda moderata da Andrea Bignami (caporedattore economia di Sky Tg24) che ha visto la presenza in collegamento del ministro piacentino Tommaso Foti (Pnrr, Affari europei, Politiche di coesione); e sul palco del presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, della presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Annalisa Sassi, e dell’amministratore delegato di Iveco Defence e Astra SpA, Claudio Catalano.

Insomma, Confindustria Piacenza e i suoi imprenditori ieri sono stati i veri protagonisti di una kermesse che ha mandato un messaggio chiaro: solo insieme e con scelte condivise si può garantire un futuro fatto di crescita e ricco di soddisfazioni come quelle che hanno contrassegnato i primi 80 anni della sua storia.