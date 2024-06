Fagioli titolare dell’Italia contro la Svizzera, la grande chance del calciatore piacentino all’Europeo

Nicolò Fagioli: il calciatore piacentino si prende la scena dell’Europeo in un match da non perdere contro la Svizzera. A meno che all’ultimo minuto Luciano Spalletti non cambi idea, il giovane talento della Juventus oggi alle 18 partirà da titolare dell’Italia nell’ottavo di finale contro avversari ostici e assolutamente da non sottovalutare. Una partita dentro o fuori che lo vedrà protagonista in mezzo al campo, dopo la bella prova nell’ultimo scampolo del match contro la Croazia, il suo esordio all’Europeo.

L’eredità di Jorginho e…

Oltretutto Fagioli avrà da gestire un’eredità davvero pesante, visto che a 23 anni si prenderà sulle spalle i compiti del senatore Jorginho nel dettare i tempi di gioco degli Azzurri, tra Barella e Cristante, altra new entry nell’undici anti-Svizzera, svelata ieri dal Commissario tecnico dell’Italia.

Non va poi dimenticato che per Fagioli si tratta di un’occasione unica anche per archiviare definitivamente lo stop dovuto alla squalifica di 7 mesi, a causa dello scandalo scommesse che l’ha coinvolto nel recente passato. E quindi per ripagare la grande fiducia di Spalletti nei suoi confronti. Nonostante questa vicenda, il Ct della Nazionale infatti l’ha voluto a tutti i costi nella rosa azzurra dell’Europeo, subendo per questo non poche critiche.

Corsi e ricorsi

Una vicenda che riporta alla memoria le scelte di Enzo Bearzot al mitico Mundial di Spagna 82, quando convoca Paolo Rossi reduce dalla squalifica per il calcio scommesse. E se Fagioli di mestiere non fa il goleador come Pablito, l’augurio è che oggi pomeriggio si conquisti comunque un ruolo da leader in quell’Olympiastadion di Berlino che ha visto la vittoria dell’Italia al Mondiale del 2006 (dopo un altro scandalo scommesse) e dove si giocherà la finale di quest’Europeo il prossimo 14 luglio.

Insomma, i corsi e ricorsi calcistici su errori da dimenticare e successi da ricordare ci sono tutti… Certo, parliamo di uno sport di squadra, e non vogliamo caricare Fagioli di responsabilità che non può prendersi da solo. Ma oggi il giovane regista piacentino potrebbe dare un contributo fondamentale contro la Svizzera per portare la Nazionale ai quarti di finale. E allora sì che per gli Azzurri anche stavolta si potrebbero aprire prospettive davvero interessanti nel prosieguo di questo Europeo.