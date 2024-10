Polizia di Piacenza: arresto per rapina e lesioni aggravate con un coltello

Polizia di Piacenza: le Volanti della Questura cittadina sabato scorso “hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 34 anni colto in flagranza di reato per rapina commessa ai danni di una donna di 47 anni e consumata in città presso l’abitazione di quest’ultima”.

La segnalazione al 113

Nello specifico, continua la nota della Questura, “in seguito alla segnalazione pervenuta al 113, personale operante giungeva sul posto dell’evento dove apprendeva dalla vittima che un suo conoscente, dopo una discussione verbale avvenuta per motivi di gelosia, minacciandola con un coltello da cucina, rinvenuto ancora piantato sull’armadio della camera da letto, le asportava il telefono e le chiavi di casa, per poi allontanarsi con la propria autovettura pochi istanti prima l’arrivo delle Volanti che, appena ricevuta la segnalazione, avviavano un’attività di ricerca sul territorio, riuscendo in pochi minuti ad intercettare l’auto con a bordo l’autore dei fatti”.

Accurato controllo

Il soggetto, “che appariva fin da subito irrequieto e in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, veniva sottoposto ad un accurato controllo, a seguito del quale gli operatori di Polizia rinvenivano addosso all’uomo gli oggetti rapinati in precedenza alla donna”.

Pertanto, “procedevano all’arresto in flagranza di reato con l’accompagnamento in Questura, e dopo le formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Piacenza in attesa di giudizio”.

La donna, invece, “in forte stato di agitazione e con una leggera ferita all’altezza del collo, è dovuta ricorrere a cure mediche, ed accompagnata presso il pronto soccorso del locale Ospedale Civile, veniva refertata e dimessa con qualche giorno di prognosi. Successivamente presso questi Uffici le venivano riconsegnati i beni di sua proprietà che le erano stati rapinati”.

Le misure preventive

Oltre “all’arresto per i reati di rapina e lesioni personali, veniva avviato il procedimento per l’applicazione della Misura di Prevenzione emessa dal Questore del Foglio di Via Obbligatorio dalla provincia di Piacenza per 3 anni, misura che verrà applicata all’atto della scarcerazione, divieto la cui violazione prevede la reclusione da 6 a 18 mesi e la multa fino a 10.000 euro. Inoltre è stata applicata la Misura dell’Ammonimento del Questore per violenza domestica”.