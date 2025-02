Erika Opizzi premiata da Fratelli d’Italia, ma tra lei e Sara Soresi chi vincerà a Piacenza?

Erika Opizzi premiata da Fratelli d’Italia. C’è voluto un po’ di tempo dopo il bel risultato alle Regionali dello scorso novembre, quando l’ex assessore all’Urbanistica della Giunta Barbieri ha raccolto 4.696 preferenze, seconda nel suo partito e nel centrodestra solo al recordman Giancarlo Tagliaferri (7.539 consensi). Ma alla fine è arrivata una visibilità più che meritata sul palcoscenico politico piacentino, con la nomina di Opizzi a vice del coordinatore provinciale Filippo Bertolini. Oltre a lui, come si legge nella nota che annuncia il nuovo incarico, l’ex assessore “affiancherà operativamente gli altri organi del partito di Giorgia Meloni“.

In prima linea

Opizzi naturalmente è soddisfatta: “Ringrazio l’amico Filippo Bertolini e il direttivo provinciale, oltre ovviamente al Ministro Tommaso Foti, per questa nuova opportunità che accolgo con senso di responsabilità e grande impegno, permettendomi di continuare a lavorare in prima linea a supporto dei tanti nostri amministratori sul territorio, degli iscritti, simpatizzanti e dei cittadini con cui giornalmente mi confronto e che mi hanno premiato con le tante preferenze delle ultime elezioni regionali. Fin dalla mia militanza giovanile, ho sempre considerato l’impegno all’interno di un partito come un importante percorso di crescita e un prezioso lavoro di squadra e a questo continuerò a riferirmi in questo nuovo ruolo”.

A palazzo Mercanti

Vedremo allora come si svilupperanno i rapporti tra l’avvocato Opizzi in questa veste e la collega che attualmente è la principale rappresentante di FdI in Consiglio comunale a Piacenza. E cioè l’avvocato Sara Soresi, capogruppo a palazzo Mercanti. Tra le due, soprattutto dopo la battaglia senza esclusioni di colpi alle Regionali, dove Soresi ha raccolto 3.170 preferenze, si dice che non corra buon sangue. Con la competitività che sarebbe alimentata dalle voci che indicano proprio Opizzi e Soresi anche ai primi posti nella lista dei candidati di FdI a sindaco di Piacenza nel 2027. Una rosa che l’onorevole Tommaso Foti, legatissimo al suo territorio, pare custodisca e aggiorni gelosamente tra un impegno e l’altro come ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr.