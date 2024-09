Piacenza Expo, Davide Villa entra nel Cda: cambierà la governance dell’ente fiera?

Piacenza Expo: nel Consiglio di amministrazione della società fieristica entra Davide Villa. Prende il posto della vicepresidente Erika Colla. La scelta fatta dall’azionista di maggioranza, e cioè dal Comune di Piacenza, è nel segno della continuità. Il sindaco Pd Katia Tarasconi per questa nomina infatti ha pescato ancora nel mondo imprenditoriale made in Confindustria. Come si legge nel comunicato di Piacenza Expo, che ne tratteggia la figura, Davide Villa è “commercialista e revisore contabile piacentino, presidente della filiale svizzera del Cda di Casella Autogru, del Collegio dei revisori di Confindustria Emilia-Romagna e componente del Consiglio direttivo Giovani industriali di Confindustria Piacenza”.

La sua nomina è avvenuta ieri “a seguito di consultazione con l’assetto societario”, prosegue la nota. Ed è stata effettuata “a norma di statuto con delibera di cooptazione approvata dal Collegio Sindacale”, presente alla seduta del Consiglio di amministrazione. Nel corso della riunione, “il presidente Giuseppe Cavalli ha rivolto un ringraziamento alla dimissionaria vicepresidente, Erika Colla, per il prezioso operato svolto e per il positivo contributo professionale offerto a Piacenza Expo, rivolgendo al contempo un augurio di buon lavoro al neo consigliere, Davide Villa”.

Ottica costruttiva

Dal canto suo, il nuovo componente della governance del polo di Le Mose ha dichiarato: “Sono onorato di entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Piacenza Expo, società fieristica che riveste un ruolo di grande importanza per la promozione e la valorizzazione del tessuto produttivo del territorio. Metto a disposizione di Piacenza Expo la mia esperienza e le mie competenze professionali, in un’ottica di costruttiva collaborazione con i colleghi del Consiglio di amministrazione e di tutta la struttura operativa della società”.

Vicepresidenza e deleghe

Che cosa cambierà con l’approdo di Villa all’ente fiera, che naviga in acque agitate, e che vede la governance accentrata sul presidente Cavalli? Forse è presto per dirlo, dato che ieri per esempio non è stato nominato contestualmente il vicepresidente come qualcuno si aspettava. Un ruolo che appunto era di Colla e adesso potrebbe toccare alla consigliera Elisabetta Montesissa, in quota Coldiretti, oppure al nuovo arrivato.

Visto il profilo di Villa, la sua nomina comunque potrebbe incidere sul problema della distribuzione delle deleghe, finora mai condivise dal presidente con i due consiglieri. Una ripartizione che Cavalli aveva promesso nei mesi scorsi, anche in audizione a palazzo Mercanti. Invece, dalla costituzione del Consiglio di amministrazione, che nel maggio 2023 ha sostituito la sua gestione da amministratore unico durata sei anni, pare che nulla sia cambiato a Piacenza Expo, se non con un’operazione di mera facciata.