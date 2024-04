Il Comune di Piacenza e lo strano caso della fideiussione sui parcheggi a strisce blu

Comune di Piacenza: i parcheggi a strisce blu sono sempre uno dei temi più gettonati dalle parti di palazzo Mercanti. Stavolta le aree di sosta a pagamento della città hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori per una fideiussione. È quella che interviene in caso di mancati pagamenti del canone da parte del concessionario Piacenza Parcheggi.

La società, che fa capo a un imprenditore siciliano, il principe Filippo Lodetti Alliata, sembra che non abbia ancora versato nelle casse comunali il canone 2023 di oltre un milione di euro. E quindi ci si chiede come mai l’Amministrazione, guidata dal sindaco Pd Katia Tarasconi, non attivi la fideiussione per recuperare il dovuto.

Emessa a fine 2022, pare dalla compagnia assicurativa portoghese Abarca Seguros, la polizza fideiussoria quinquennale coprirebbe un importo di 1,2 milioni di euro e solo a garanzia del canone di concessione sulle aree di sosta a pagamento in superficie. La fideiussione non è quindi relativa direttamente al futuro del parcheggio interrato di piazza Cittadella, un progetto che sarebbe ancora in attesa della “bancabilità” da parte di Piacenza Parcheggi.

Tuttavia, piazza Cittadella o no, in Comune non si nasconde una certa preoccupazione sulla vicenda. Secondo i bene informati, nella fideiussione ci sarebbero alcune cose che non quadrano. E pare che qualche esponente dell’opposizione nei giorni scorsi abbia rotto gli indugi e voglia vederci chiaro. Tra l’altro, un paio di consiglieri di Fratelli d’Italia sarebbero stati avvistati di recente dalle parti della Procura della Repubblica cittadina.

Sul tema si trovano comunque informazioni interessanti. Per esempio, se fosse confermato che la polizza è di Abarca Seguros, una sua dichiarazione ufficiale a pochi mesi dal deposito della fideiussione piacentina a fine 2022, lascia perplessi.

Infatti, in un comunicato stampa del 3 aprile 2023, la compagnia assicurativa portoghese lanciava un avvertimento: “Recentemente, abbiamo appreso che in Italia sono state emesse polizze fideiussorie a nostro nome, ma senza il nostro consenso e senza aver mai avuto alcun rapporto con i relativi contraenti. Subito abbiamo denunciato l’accaduto all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) e alle competenti autorità pubbliche, chiarendo di non avere mai emesso tali garanzie”.

Soprattutto, Abarca Seguros nel suo comunicato specificava “di non aver emesso polizze fideiussorie in Italia negli ultimi tre anni”. E quindi proprio tra il 2020 e il 2023, il periodo interessato dalla fideiussione depositata negli uffici del Comune di Piacenza a fine 2022.