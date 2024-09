Comune di Piacenza: la Procura indaga sul parcheggio di piazza Cittadella

Comune di Piacenza: i militari del nucleo investigativo dei Carabinieri si sono presentati ieri negli Uffici di via Verdi. Avrebbero acquisito una serie di documenti relativi alla pratica amministrativa del parcheggio interrato di piazza Cittadella. L’operazione di polizia giudiziaria, ancora di natura interlocutoria, sarebbe relativa a un fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica cittadina, pare in relazione a un esposto presentato ai magistrati inquirenti di vicolo del Consiglio. L’acquisizione della documenti da parte dei Carabinieri sarebbe avvenuta con la piena collaborazione dei dirigenti degli Uffici comunali.

Le indiscrezioni sulla visita dei militari dell’Arma sono trapelate nella mattinata di oggi. E naturalmente hanno causato non poco sconcerto dalle parti di palazzo Mercanti, dove governa il sindaco Pd Katia Tarasconi. Con la sua Amministrazione, sostiene l’opera in modo determinato e coerente con quanto promesso in campagna elettorale. Il tutto nonostante le manifestazioni popolari contrarie, le critiche che arrivano da più parti e che consigliano alla prima cittadina di trovare un’altra soluzione per riqualificare la piazza di fronte allo splendido palazzo Farnese.

Vicenda tormentata

Si sarebbe aperto così un nuovo filone giudiziario sulla tormentata vicenda della costruzione dell’autosilo interrato di Piacenza Parcheggi. Una vicenda che non conosce sosta. Solo l’altro ieri è stata depositata l’ordinanza del giudice del Tribunale di Piacenza Antonino Fazio, che ha accolto il ricorso di Legambiente e di 11 cittadini contro il taglio delle piante della piazza. Il provvedimento per ora ha impedito l’abbattimento dei 15 alberi, limitando l’avvio dei lavori nel cantiere. Tuttavia, si attende l’istanza di revoca dell’ordinanza che la società del principe siciliano Filippo Lodetti Alliata probabilmente presenterà entro qualche giorno.

Non vanno poi dimenticate le attività di controllo svolte in particolare dall’Ispettorato del lavoro sulle varie ditte impegnate nell’appalto dell’opera. Ma soprattutto è in corso l’inchiesta della Procura cittadina sulla fideiussione depositata da Piacenza Parcheggi-Gps a fine 2023, poi rivelatasi falsa nel maggio scorso, con le indagini partite da Piacenza che hanno assunto un rilievo nazionale.