Logistica, la Vld della Famiglia Bertola Holding passa al Gruppo Ctp per oltre 240 milioni di euro

Logistica: arriva un’operazione che cambia completamente il panorama italiano del settore. E Piacenza è al centro del business. Il Gruppo Fbh della famiglia Bertola ha ceduto la Vld srl (Valtidone logistic development) per 242 milioni di euro. L’acquirente delle attività di sviluppo e investimento immobiliare del big nazionale è la società Ctp Nv, quotata alla Borsa di Amsterdam. Si tratta del più grande proprietario, sviluppatore e gestore in Europa di immobili logistici e industriali per superficie lorda locabile (Gla) presente sul mercato azionario.

Il Gruppo Ctp fa capo al magnate olandese della logistica Remon Vos, con sedi centrali nella Repubblica Ceca e nei Paesi Bassi. Attraverso l’acquisizione di Vld, che diventerà Ctp Italy, fa il suo ingresso nel mercato italiano. Con diversi e significativi sviluppi, soprattutto nel Nord del Paese, tra cui, per esempio, quelli relativi alle espansioni delle attività a Castel San Giovanni (Piacenza), ad Alessandria, destinata a diventare il retroporto di Genova, e a Novara, scelta da Silicon Box per la produzione di microchip.

Dopo la cessione di Vld, il Gruppo Bertola si concentrerà sulle attività di Als (società specializzata nella gestione di magazzini in outsourcing, trasporti nazionali e internazionali, soluzioni e-commerce) presente nel Regno Unito, Stati Uniti, Cina; e su quelle di Engineering 2K, azienda vocata alla progettazione e realizzazione di strutture ed edifici per la logistica industriale, molto attiva in Francia, Spagna, Portogallo e Romania.

Da Fbh a Ctp

Attraverso questa acquisizione, spiegano da Ctp, passano di mano aree per 8,7 milioni di metri quadrati con un potenziale di sviluppo immediato. Uno stock che comprende 1,7 milioni di mq di terreni di proprietà; 2,7 milioni sotto contratto, soggetti a varianti urbanistiche per uso industriale e logistico; e altri 4,3 milioni di mq opzionati, che entreranno in gioco a discrezione di Ctp Italy una volta completato l’iter urbanistico. Questo insieme di aree, offre un potenziale di sviluppo di circa 3,5 milioni di mq di Gla e include anche due immobili già esistenti per un totale di 30.000 mq sempre di Gla.

In particolare, secondo supplychainitaly.it, le aree cedute dal Gruppo Fbh si trovano per il 71% nel Nord Italia (attorno a Milano, Bologna e Torino) con una ripartizione del 25% in Lombardia, 24% in Emilia-Romagna, 16% in Piemonte e 6% in Veneto; per il 25% nel Centro Italia (attorno a Roma e Firenze), e per il 4% al Sud, nell’area di Bari.

Vos: grande potenziale in Italia

“Continuiamo ad espanderci nell’Europa occidentale in linea con il nostro piano aziendale e prevediamo di investire un miliardo di euro in progetti italiani nei prossimi cinque anni”, ha dichiarato Vos, ripreso anche da Capitalist.it. “Vediamo un grande potenziale in Italia, dove la domanda di spazi logistici moderni e sostenibili è in crescita, mentre l’offerta rimane ancora relativamente limitata. Come sviluppatore, operatore e proprietario completamente integrato a lungo termine, Ctp è in una posizione unica per cogliere questa opportunità, offrendo ai nostri clienti business park all’avanguardia, su misura per le loro esigenze, con un servizio immobiliare end-to-end”.

Il mercato italiano, ha aggiunto Vos, “offre un profilo di rendimento interessante, con un yield on cost target intorno all’8,5-9,5%. Per il 2026, prevediamo già di consegnare circa 200.000 mq di Gla, con un aumento fino a 250.000-300.000 mq all’anno a partire dal 2027. Questo è uno dei passi chiave per raggiungere la nostra ambizione di 30 milioni di mq di Gla entro il 2030”.

Sviluppo a lungo termine

Ctp Italy sarà guidata dal managing director Agostino Emanuele, già country manager per l’Italia di Vgp. “Non vedo l’ora di portare sul mercato italiano il modello di business full-service dell’azienda, con un forte focus sulla creazione di ecosistemi di impresa dinamici che Ctp ha sviluppato con successo in altri Paesi”, ha dichiarato Emanuele. Come? “Coltivando relazioni di lungo termine con le comunità locali, le autorità regionali e le imprese locali e internazionali di tutte le dimensioni, costruiremo ambienti che consentano alle aziende di crescere e avere successo; sfruttando la consolidata base clienti di Ctp, composta da oltre 1.500 aziende in tutta Europa, realizzeremo in Italia immobili moderni e sostenibili, generando nuovi posti di lavoro, attirando nuovi investimenti e contribuendo allo sviluppo economico di lungo termine del Paese“.