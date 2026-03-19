Il futuro di Astra a Piacenza: interrogazione di Papamarenghi dopo l’acquisizione di Leonardo

Piacenza: la notizia della chiusura dell’operazione che vede il gigante Leonardo Spa acquisire Astra, insieme al comparto difesa di Iveco Group, ha innescato una reazione immediata nel panorama politico locale. Jonathan Papamarenghi, consigliere comunale della lista civica di centrodestra Barbieri-Liberi, ha depositato oggi un’interrogazione rivolta all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pd Katia Tarasconi. Chiede di far luce sulle prospettive occupazionali e produttive di Astra, una realtà storica che conta circa 500 dipendenti sul territorio del capoluogo emiliano.

Operazione da 1,6 miliardi

Il passaggio di mano, finalizzato ieri, ha un valore di 1,6 miliardi di euro. L’operazione ha previsto lo scorporo di Astra e della divisione Iveco Defence Vehicles (Idv) da Iveco Group, confluendo nella nuova Holding Idv Group Srl, ora controllata al 100% da Leonardo. Se da un lato l’amministratore delegato della società, Roberto Cingolani, ha rassicurato il mercato parlando di un rafforzamento strategico nel settore della difesa terrestre, Papamarenghi esprime preoccupazione per le possibili ricadute locali.

L’incognita tedesca

Uno dei punti più critici sollevati dal consigliere comunale e provinciale riguarda la posizione della società tedesca Rheinmetall. Secondo quanto riportato nell’interrogazione, il colosso tedesco detiene un diritto di prelazione per l’acquisto di Astra, con una scadenza fissata già per il prossimo giugno. Questo scenario apre interrogativi sulla stabilità a medio-lungo termine della produzione a Piacenza, specialmente in un momento in cui l’industria della difesa continentale sta cercando di emanciparsi dalle dipendenze extraeuropee attraverso la creazione di poli nazionali integrati.

Tutela dei lavoratori

Oltre alle strategie industriali, Papamarenghi pone l’accento sulla tutela dei lavoratori. Il passaggio sotto l’egida di Leonardo comporterà la gestione di inquadramenti contrattuali differenti: i dipendenti Astra provengono infatti da contratti collettivi specifici, mentre Leonardo adotta il contratto nazionale metalmeccanici. Il timore è che le riorganizzazioni possano portare a rimodulazioni o compressioni dei volumi produttivi, nonostante la solidità del nuovo Gruppo.

Le richieste alla Giunta

Nell’interrogazione l’esponente del centrodestra chiede esplicitamente se il sindaco Tarasconi e la Giunta abbiano avviato un dialogo istituzionale diretto con i vertici societari e i ministeri competenti. Piacenza oltretutto è una città storicamente legata alla difesa nazionale e non può permettersi di restare spettatrice di cambiamenti così radicali (vedi l’articolo sotto).

Papamarenghi chiede poi rassicurazioni sul mantenimento del ruolo strategico del sito piacentino, fondato nel 1946 dalla famiglia Bertuzzi e diventato negli anni un’eccellenza nei veicoli pesanti e speciali. “Urge che il sindaco aggiorni il Consiglio su quanto sta avvenendo e sulle interlocuzioni in atto”, conclude il documento. Dove si evidenzia come il futuro di centinaia di famiglie dipenda dalle risposte che arriveranno nelle prossime settimane su un dossier che incrocia geopolitica, economia industriale e tenuta sociale del territorio piacentino.