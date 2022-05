Gian Luca Sichel (Che Banca!): i piacentini vincono perché non seguono le mode

Gian Luca Sichel è uno dei principali top manager piacentini. Banchiere, amministratore delegato di Che Banca! e di Compass (Gruppo Mediobanca), è stato premiato pochi giorni fa come “Respighiano dell’anno 2022” dall’associazione degli “Amici del liceo scientifico Respighi”, presieduta dal giornalista Ippolito Negri.

Un’occasione da non perdere per incontrare Gian Luca Sichel a tu per tu. E farsi raccontare un po’ di cose del suo lavoro e della sua vita. Nella video intervista, curata da Mirella Molinari di PiacenzaDiario, si parte dalla sua straordinaria carriera e si parla delle prospettive del mondo bancario. Poi si passa al suo rapporto con Piacenza dai tempi del liceo. Un periodo formativo importante, durante il quale Gian Luca Sichel ha elaborato quei valori che oggi lo accompagnano anche guardando al futuro.