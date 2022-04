Comunali di Piacenza: i Liberali al rush finale su lista e candidato sindaco

Comunali di Piacenza: Liberali al rush finale. Esattamente a due mesi dalle elezioni amministrative, il 12 aprile, si terrà una nuova assemblea dell’Associazione “Luigi Einaudi”. L’appuntamento di martedì prossimo dovrebbe essere quello decisivo per mollare gli ormeggi verso un’autonoma campagna elettorale. Questa rotta ormai pare segnata. Tanto che i Liberali piacentini stanno organizzando una serie di consultazioni. Gli incontri dovrebbero vedere anche il ritorno in campo di Corrado Sforza Fogliani. Il leader storico dell’Associazione ha ultimato infatti il periodo di autosospensione dalle attività dei Liberali. Uno stop deciso da Sforza per evitare condizionamenti durante le scorse trattative con il centrodestra, dopo le voci di un’indisponibilità di Patrizia Barbieri ad incontrarlo. Indiscrezioni mai smentite in modo diretto dal sindaco di Piacenza.

I futuri alleati

Alle consultazioni per definire nomi, simboli e programma potranno partecipare singolarmente tutte le forze moderate che non si riconoscono nella maggioranza di centrodestra che ricandida Patrizia Barbieri. A cominciare da Rinascimento, il movimento di Vittorio Sgarbi, che a Piacenza è rappresentato dall’ex consigliere comunale Marco Elisj; dall’Officina delle Idee che ha in Enrico Carini il suo portavoce; da Buona Destra, guidata dal consigliere comunale ex Forza Italia Michele Giardino; e da Piacenza al Centro, movimento fondato da Filiberto Putzu, ex forzista ed ex assessore della Giunta Barbieri.

Il nodo del candidato

Proprio da una rosa che comprende i nomi dei referenti di queste formazioni politiche, e che includerebbe anche il capogruppo liberale in Consiglio comunale Antonio Levoni, potrebbe uscire il candidato sindaco dell’inedito polo moderato capitanato dall’Associazione di via Cittadella. Potrebbe, perché a questi nominativi nelle ultime ore pare si siano aggiunte un altro paio di candidature su cui vige ancora il massimo riserbo.

L’ultima chance

Tuttavia la coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Liberi, non demorde. Qualcuno nella maggioranza di centrodestra culla ancora la speranza che i Liberali all’ultimo momento possano cambiare idea, e ritornare così nell’alveo dei sostenitori del sindaco uscente. L’ultima chance sarebbe stata affidata dal senatore Andrea Ostellari, responsabile della Lega in Emilia, al consigliere regionale del Carroccio Matteo Rancan, che domenica scorsa si è intrattenuto a lungo con Sgarbi al PalabancaEventi; un incontro avvenuto subito dopo l’inaugurazione della mostra dedicata a Cinello da parte del critico d’arte e parlamentare.

Sul filo del rasoio

Quello di Rancan è un tentativo difficilissimo, sul filo del rasoio. I Liberali sono sempre fermi sulle loro posizioni, contrassegnate dai paletti programmatici fissati nei mesi scorsi. E alla proposta di un nuovo incontro da parte dell’esponente leghista, i vertici di via Cittadella avrebbero richiesto anche stavolta precise garanzie. Insomma, stesso trattamento e nessun passo indietro rispetto alla trattativa guidata per il centrodestra dal deputato di Fratelli d’Italia Tommaso Foti e fallita qualche settimana fa. Lo strappo definitivo con la maggioranza di palazzo Mercanti è dunque a un passo. E solo un miracolo politico potrebbe cambiare le cose.