Comunali di Piacenza, sondaggio Pd: Tarasconi stacca tutti, ma c’è spazio per mister X

Katia Tarasconi: in sella alla vespa gialla, simbolo della sua campagna elettorale per le Comunali di Piacenza, è partita in quarta. E si potrebbe dire, ma lei non lo fa, che chi ben incomincia è a metà dell’opera. La candidata sindaco del centrosinistra a trazione Pd infatti è già davanti a tutti. A sostenerlo è il sondaggio realizzato da Piave Digital Agency, per conto del Partito democratico regionale. Il rilevamento è stato presentato ieri sera dai sondaggisti Lorenzo Salmi e Alessandro Fava nel nuovo point elettorale della consigliera regionale in via Emilia parmense. E snocciola numeri e percentuali che meritano molta attenzione.

Un campione coi fiocchi

La prima cosa da considerare è il campione di cittadini sottoposto al sondaggio. Tra il 2 e il 13 marzo, circa 900 piacentini maggiorenni e rappresentativi da tutti i punti di vista (età, genere, titolo di studio, zona di residenza in città) hanno risposto alle domande. La metà attraverso Facebook e in piccola parte via Instagram. Gli altri 450 attraverso le classiche telefonate curate dall’istituto Demetra. Quindi siamo di fronte a un campione di tutto rispetto. Basti pensare che 1.500 interviste sono sufficienti per avvalorare un sondaggio di livello nazionale.

A tutto gas

Veniamo ai risultati, comunque da prendere con cautela. Se non altro perché siamo a tre mesi dal voto, che secondo le ultime voci si potrebbe tenere nel weekend del 12 giugno con l’eventuale ballottaggio 15 giorni dopo. Katia Tarasconi, dicevamo, è partita a tutto gas. Viaggia al 26,7% delle intenzioni di voto. Stacca il sindaco uscente del centrodestra Patrizia Barbieri, che ha ottenuto il 20,3% dei consensi, e Stefano Cugini di Alternativa per Piacenza, sempre in doppia cifra con il 10,8%.

Ma c’è spazio da vendere, e questa è la novità, anche per un altro candidato. Il 20,9% del campione si è detto infatti pronto a votare un nome diverso dal trio Tarasconi-Barbieri-Cugini. Insomma, se nell’ombra si cela un mister X, uomo o donna che sia, potrebbe rompere gli indugi e dare filo da torcere a tutti. Tenuto conto che c’è anche un’ulteriore e cospicua riserva di piacentini da convincere ad andare alle urne. Infatti il 21,3% degli intervistati ha dichiarato che non ha intenzione di votare alle prossime Comunali.

Città in regresso e…

Dal sondaggio spiccano altri elementi interessanti, che di certo polarizzeranno la campagna elettorale di Katia Tarasconi. Il primo è relativo a un forte senso di declino della città, vista in regresso dal 59,2% degli intervistati. Un segnale di insoddisfazione che arriva soprattutto da laureati, liberi professionisti e dai cittadini che vivono in centro storico e nelle frazioni.

Il tema più sentito per il futuro di Piacenza è invece quello alla voce “Ambiente e territorio”, indicato al primo posto dal 43,2% del campione, con al centro il problema dell’inquinamento dell’aria. Seguono “Sicurezza e ordine pubblico” (35,3%); “Cultura, scuola e sport” (34,8%); “Sanità” (31%). A chiudere la top five delle priorità per i cittadini di Piacenza ci sono poi “Viabilità, trasporti e parcheggi”, a pari merito con “Legalità e contrasto alla corruzione e infiltrazioni criminali” (30,5%); mentre il tema dello “Sviluppo economico” si ferma al 22,5% degli intervistati.