Editoriale Libertà: Miglioli presidente e Rizzuto entra nel Consiglio di amministrazione

Editoriale Libertà: l’avvocato Alessandro Miglioli è il nuovo presidente del Gruppo piacentino. Prende il posto di Donatella Ronconi, scomparsa lo scorso 23 gennaio. La notizia emerge dalla Gerenza del quotidiano Libertà in edicola oggi. Se era certo che il noto legale cittadino avrebbe assunto la presidenza del Gruppo, con il commercialista Giorgio Losi, già consigliere, nel ruolo di vicepresidente, a colpire è la new entry nel Consiglio di amministrazione. Torna infatti in via Benedettine, con un incarico di prestigio, Gaetano Rizzuto, già direttore di Libertà dal 2000 al 2015.

Il nuovo assetto ha destato una certa meraviglia, anche perché è arrivato sottotraccia, visto che sul quotidiano non è stato pubblicato nulla per annunciare ai lettori questi incarichi.

Classe 1949, Rizzuto è un giornalista di vaglia, ben radicato nel tessuto economico, sociale e culturale di Piacenza dove ha continuato a risiedere dopo l’addio alla guida del giornale. E molto probabilmente è stato cooptato in Cda dal neo presidente Miglioli per poter usufruire della sua grande esperienza nel governare un periodo difficile non solo per il Gruppo Libertà, ma per tutta l’editoria, cui si aggiunge la spinta al rinnovamento innescata dal direttore responsabile Gian Luca Rocco, che dall’ottobre scorso guida tutte le testate del Gruppo piacentino: il quotidiano in edicola, la rete tv Telelibertà e il sito liberta.it. Nessun commissariamento, per carità, ma magari l’apertura di un dialogo più stretto e competente sulla linea editoriale e le future iniziative del Gruppo.

I riflessi in Fondazione

La nomina dell’avvocato Miglioli alla presidenza dell’Editoriale Libertà sposta anche i riflettori sul nuovo assetto della Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati. Secondo lo statuto di quest’ultima, in forza della notizia di oggi, Miglioli ne diventa presidente di diritto. Dal maggio 2024, nel Cda della Fondazione che controlla l’Editoriale Libertà, oltre a Miglioli e Losi, affiancavano la scomparsa Ronconi il notaio Massimo Toscani e il commercialista Marco Dallagiovanna. E a questo punto è lecito aspettarsi che Rizzuto entri anche nel Cda della Fondazione, che vanta un patrimonio di oltre 35 milioni di euro.

L’ultimo tassello per chiudere il cerchio in via Benedettine è l’attesa pubblicazione del testamento della compianta presidente. Secondo le indiscrezioni, potrebbe aver lasciato alla Fondazione che porta il suo nome e quello della figlia altre importanti risorse economiche sempre a sostegno delle attività editoriali e filantropiche.