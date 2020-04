Covid-19: caro Baldino (Ausl), a Piacenza così non va

Luca Baldino è il direttore generale dell’Azienda sanitaria di Piacenza. E quando parla lui va ascoltato con la massima attenzione. Cosa sostiene il top manager della sanità pubblica piacentina? Che in città e provincia il numero dei positivi al Covid-19 probabilmente cresce perché adesso si fanno più tamponi; e che più sono i contagiati e maggiore è il numero dei morti. Ma che tutto questo comunque non è sufficiente per dire che a Piacenza ci sono uno o più focolai di Coronavirus.

Ci spiace ingegner Baldino, ma non siamo del tutto d’accordo con le sue affermazioni. Proviamo a spiegarle che cosa non ci convince e che cosa ci preoccupa di più, dopo aver sentito le sue parole. In particolare dopo che il 25 aprile a Piacenza sono morte altre 9 persone e si sono riscontrati altri 60 contagi in più. Numeri che nel complesso portano a 826 i decessi “certificati” Covid-19 e a 3.695 i casi positivi in città e provincia. Cioè il 24,6% dei 3.347 decessi e il 29,9% dei 12.347 casi positivi dell’intera Emilia-Romagna.

L’acqua calda

Sostenere che i contagi crescono perché con più tamponi si trovano più positivi, ci scusi, ma è come scoprire l’acqua calda. Quello che serve è sapere la percentuale di contagiati sul numero dei tamponi effettuati. Il dato fondamentale per capire se nel tempo le cose migliorano o no. Perché non è detto che se faccio più tamponi per forza devo trovare più infetti. E questo ci pare l’indice di riferimento per capire come va l’epidemia e che manca nelle sue considerazioni.

Dire che si fanno più tamponi non basta. Oggi, ingegner Baldino, a chi vengono fatti questi tamponi? Solo alle persone che escono dalla malattia e quindi significa che molte restano positive? A chi manifesta i sintomi del Covid-19? Oppure adesso sono comprese anche particolari categorie di lavoratori, che quindi fino alla scoperta della loro positività, magari asintomatica, hanno continuato a infettare il prossimo in giro o a casa?

Un dubbio che viene ascoltando per esempio chi lavora o fa il volontario nella stessa sanità. E che sostiene di non essere mai stato sottoposto a tampone. Perché, se fosse risultato positivo ma asintomatico, avrebbe comunque dovuto smettere di lavorare e non soccorrere più i malati. Quindi, se fosse vero, avremmo operatori sanitari che hanno rischiato di diffondere l’epidemia “per scelta”. Non loro ma di chi ha deciso che continuassero ad operare in queste condizioni.

Comunque sia, se dopo un mese di reclusione forzata sancita dall’Ordinanza 47 di Bonaccini e il contagio continua a crescere a questi ritmi (il 25 aprile in tutta la regione i nuovi positivi sono stati 239 di cui 60 a Piacenza), forse c’è qualcosa che non va. E già questo basterebbe per non escludere la presenza di uno o più focolai in città e provincia. O addirittura per sostenere che il nostro territorio sia diventato una sorta di focolaio strisciante nel suo complesso nonostante il lockdown.

I morti della zona grigia

Per questo, ingegner Baldino, ci piacerebbe sapere quali sono le strategie di contenimento del contagio che state mettendo in campo. Un esempio concreto arriva dalla sua esposizione relativa alla sottostima dei decessi nel mese di marzo. Questi 189 morti in più, dovuti alla sottostima del 32% che potrebbero portare i decessi da Covid-19 in quel periodo da 591 a 780, sono stati identificati nel concreto? Il migliaio di familiari e contatti stretti di questi morti, dopo aver circolato liberamente per andare al lavoro o a fare la spesa, almeno adesso sarà sottoposto a tampone e poi eventualmente isolato o messo in quarantena?

Sono considerazioni già fatte alla fine di marzo sui cosiddetti morti della zona grigia, e cioè sull’aumento abnorme dei decessi non certificati Covid-19 che ci pare nessuno avesse preso in esame. Ma che adesso, dopo l’ammissione di una sottostima, dovrebbe essere valutato con ben altra attenzione ed interventi ad hoc.

L’assioma di Baldino

Secondo punto: se ci sono più contagiati si muore di più. Scusi, ingegner Baldino, ma anche qui ci preoccupiamo per l’assioma. Allora vuol dire che la risposta delle strategie terapeutiche messe in campo sul territorio per curare gli infetti non funziona? Ci era stato detto che l’assistenza domiciliare con la rete medici di famiglia/unità di assistenza continuativa serviva a curare bene un maggior numero di persone dall’inizio della malattia e ad evitare i ricoveri che invece continuano a gravitare sopra i 450 complessivi.

Quindi, se il numero dei contagi continua a salire, dovremmo aspettarci altri morti anche perché non si riescono a curare i pazienti? E dove si muore adesso? In ospedale, in casa di riposo/Rsa oppure tra le mura domestiche?

Ultima considerazione sulla mortalità più alta di Piacenza e provincia. Per lei è dovuta anche a una popolazione più anziana rispetto a Parma e Reggio Emilia, citate in questo caso come termine paragone. Piacenza è al 24,8% di ultra 65enni (71.239 abitanti), Parma al 23.2% (104.825) e Reggio al 21,6% (114.705). Ci piacerebbe capire perché in questa valutazione oltre al peso percentuale non venga preso in esame pure il valore assoluto di abitanti over 65, che vede Piacenza ben al di sotto di Parma e Reggio.

Abbiamo finito, ingegner Baldino, e togliamo il disturbo. Non ci aspettiamo che ci risponda, perché la immaginiamo già presa dagli impegni della fase 2 o ripartenza che dir si voglia. Ma dopo due mesi concentrati sulla fase 1, ci pare che a Piacenza da questo punto di vista le resti ancora molto da fare, come le ha ricordato anche il commissario regionale Venturi.