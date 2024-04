Vino & Sapori: nasce la nostra sezione per raccontare le eccellenze piacentine

Vino & Sapori: care lettrici e cari lettori, ci siamo.

Da oggi potete trovare su ilmiogiornale.net questa nuova sezione dedicata alle eccellenze piacentine che nascono nel mondo dell’enogastronomia.

Vino innanzitutto, perché come abbiamo già iniziato a raccontarvi sul nostro sito da qualche mese – grazie agli articoli con i consigli del nostro Sante Lancerio – Piacenza e i suoi colli propongono vitigni straordinari, con cantine che danno vita ad etichette di prima classe, purtroppo spesso ancora poco valorizzate sul mercato nazionale e internazionale.

Ma la nostra ambizione – passando ai Sapori – non si ferma qui, e cioè a segnalare con serietà e competenza le bottiglie made in Piacenza. Come avrete già notato, Sante Lancerio nel suo appuntamento settimanale si è dedicato anche a proporre gustosi abbinamenti fra vini e piatti prelibati. Ed ha volto lo sguardo pure al mondo della ristorazione, proponendo locali che meritano di essere frequentati per gustarne l’arte culinaria, naturalmente associata ad ottime etichette.

Senza dimenticare che quando ci sarà l’occasione metteremo il naso – è proprio il caso di dirlo – fuori le mura, per raccontarvi vini, produttori, ristoranti e fiere da cui prendere spunto per migliorare l’offerta piacentina, come abbiamo fatto per la Slow Wine Fair di Bologna o per il Chianti Classico, un caso di scuola proposto di recente dall’Associazione italiana sommelier proprio sotto il Gotico.

Per adesso ci fermiamo qui, invitando tutti a un brindisi ideale – scegliete voi il calice di bianco, di rosso o di rosé – per festeggiare l’inizio di questa nuova avventura, che speriamo vi veda sempre più numerosi al nostro fianco. Allora Cin cin e buona lettura con Vino & Sapori!