Frecce Tricolori a Piacenza: volo d’addestramento sull’aeroporto di San Damiano

Frecce Tricolori a Piacenza: stamattina si è svolto un volo di addestramento sull’aeroporto militare di San Damiano, sede del Distaccamento Aeroportuale piacentino dell’Aeronautica Militare. Qui nascerà tra l’altro il Flying Museum, presentato oggi alle autorità civili e militari della provincia, con il comandante della 1ª Regione aerea, generale Francesco Vestito, e con il comandante delle Forze da combattimento, generale Luigi Del Bene. Entrambi, come riporta IlPiacenza.it, prima dei loro discorsi hanno ricordato i lavoratori vittime della tragedia di Suviano. Il Flying Museum sarà all’insegna dell’innovazione tecnologica, con un impatto economico positivo sul territorio, grazie ai futuri eventi legati al mondo aeronautico che potrebbero attirare migliaia di visitatori.

In questa stagione, spiega invece la nota che accompagna il video di Azzurro Tricolore, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, che tutti conosciamo con il nome di “Frecce Tricolori”, si allontana dalla sua base di Rivolto, in Friuli Venezia Giulia, per eseguire voli di addestramento fuori sede. Questi addestramenti avvengono in diverse località, principalmente su aeroporti della Forza Armata, tra cui Cervia, Ghedi, Grazzanise e Istrana. L’obiettivo è consentire ai nuovi piloti della formazione di acquisire esperienza nelle manovre del programma acrobatico anche in situazioni che non offrono i consueti riferimenti visivi al suolo, sperimentando così caratteristiche orografiche diverse da quelle abituali.