Camera di Commercio dell’Emilia: nuovo bando per sostenere l’export delle imprese

Camera di Commercio dell’Emilia: ammonta a un milione di euro l’investimento a sostegno delle esportazioni delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. La Giunta camerale ha approvato infatti uno specifico “Bando internazionalizzazione”. Dal prossimo 23 aprile e fino al 9 luglio, le imprese potranno presentare le richieste di finanziamento.

Cella: dare continuità

L’intervento della Camera di Commercio dell’Emilia, spiega una nota dell’Ente, va ad incidere su uno dei capitoli più rilevanti per l’economia piacentina; le esportazioni, infatti, nel 2023 si sono attestate ad un valore pari a 6,48 miliardi di euro, con un incremento dell’8,6%. “Un flusso apparso molto intenso, con valori decisamente al di sopra della media per i prodotti del tessile-abbigliamento, che si è portato a 1,9 miliardi, con un incremento del 16,5%”, sottolinea il vicepresidente vicario della Camera, Filippo Cella. “Con questo nuovo investimento puntiamo, ovviamente, a dare continuità e ulteriore impulso alle nostre esportazioni, al quale certamente concorrono anche le iniziative che sviluppiamo stabilmente per sostenere le imprese nella ricerca di nuovi mercati e nuovi partner commerciali”.

Landi: un primo passo

Quello dedicato all’internazionalizzazione è il primo investimento della Camera di Commercio dell’Emilia nel 2024, e sarà seguito a breve, come anticipa il presidente dell’Ente camerale, Stefano Landi, “da altri interventi che riguarderanno, tra l’altro, i processi di digitalizzazione; le piccole e medie imprese del turismo; l’efficientamento energetico”. Il Bando Internazionalizzazione, intanto, mette a disposizione un finanziamento di un milione di euro, finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese nel processo di internazionalizzazione.

Le aree d’intervento

Le risorse saranno assegnate attraverso contributi a fondo perduto per lo sviluppo dei canali commerciali all’estero, ma anche per accrescere le competenze gestionali che possono consentire la migliore efficacia per affrontare con successo il mercato internazionale.

Il supporto finanziario si concentra su due principali aree d’intervento. La prima riguarda la partecipazione a fiere internazionali, la seconda l’accesso a percorsi di affiancamento e formazione da parte di professionisti qualificati. Le spese ammissibili, per le fiere internazionali, includono l’area espositiva, la progettazione dello stand, il noleggio dell’allestimento, il trasporto del materiale, i servizi di interpretariato/traduzione, mentre, per i servizi di affiancamento, si riferiscono a quelle per l’utilizzo di figure professionali specializzate come Temporary Export Manager, Digital Export Manager e Manager Esperto per i Processi di Export Import ed Internazionalizzazione.

Gli importi previsti

Il contributo a fondo perduto sarà pari al 50% delle spese sostenute, con un importo massimo di 12.000 euro, prosegue la nota dell’Ente camerale. È anche prevista una premialità aggiuntiva di 250 euro per le imprese in possesso del rating di legalità. La presentazione delle domande di accesso al contributo camerale dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica; le richieste dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, attraverso lo sportello online “Contributi alle imprese.” Quelle interessate sono invitate a consultare i dettagli dei bandi sul sito della Camera di Commercio dell’Emilia per assicurarsi di rispettare tutti i requisiti e le scadenze previste.