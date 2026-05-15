Nuovo ospedale di Piacenza: vince il progetto di Cmb con Siram, Cogni ed Edilstrade

Nuovo ospedale di Piacenza: il progetto vincente da 300 milioni di euro è quello della cordata guidata dalla Cmb di Carpi. Così ha deciso la Commissione di valutazione costituita dall’Azienda sanitaria locale. Al fianco della cooperativa emiliana, le società edili piacentine Edilstrade e Cogni Spa. La capofila Cmb (circa un miliardo di fatturato nel 2025) vanta un importante curriculum nell’edilizia ospedaliera, dal Niguarda di Milano al Gaslini di Genova. In questo raggruppamento di aziende, a copertura dei servizi energetici, ci sono Siram e Arcoservizi Spa.

Corsa a tre

La cordata capitanata da Cmb ha battuto la concorrenza del raggruppamento composto da Renovit e Getec Italia per gli asset energetici, dal gruppo edile Matarrese Spa e dalla piacentina Deenova (Gruppo Giglio). Stessa sorte per il colosso Webuild, altra società rimasta in gioco per il progetto di project financing del nuovo ospedale di Piacenza. Il percorso di Partenariato pubblico privato inizialmente aveva visto infatti nove manifestazioni d’interesse depositate a gennaio 2025. Di queste, solo le tre capitanate da Cmb, Matarrese e Webuild erano rimaste in lizza nell’ottobre scorso.

Il bando di gara

Dopo questa scelta della Commissione dell’Ausl di Piacenza, adottata da una delibera di ieri del direttore generale Paola Bardasi, il progetto promotore di Cmb e soci verrà messo in gara nei prossimi mesi. Con la parte privata pronta a investire 160 milioni di euro sui circa 300 previsti per la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza, in cambio della gestione negli anni successivi di diversi servizi attinenti la struttura sanitaria.

Il bando di gara verrà adeguato al quadro normativo vigente, che dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue dello scorso febbraio non prevede più il diritto di prelazione. Quindi, nel caso in cui non fosse il raggruppamento di Cmb a vincere l’appalto, quest’ultimo non potrà più agire in prelazione per aggiudicarsi la commessa alle stesse condizioni, ma avrà solo diritto a un rimborso spese per aver presentato il progetto promotore prescelto.

A Palazzo Mercanti

Lunedì 18 maggio in Consiglio comunale verrà presentata la proposta progettuale vincente di Cmb e dei suoi partner. Dalle ore 15 a palazzo Mercanti è prevista infatti l’audizione dell’assessore regionale alle Politiche per la salute Massimo Fabi, del direttore generale dell’Ausl Paola Bardasi e di Giorgio Mazzi, direttore del presidio ospedaliero Ausl di Reggio Emilia, componente sanitario della Commissione di valutazione delle proposte per il nuovo ospedale di Piacenza.