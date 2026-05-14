Sicurezza urbana: a Fiorenzuola parte il nuovo progetto per il controllo di vicinato

Sicurezza urbana: a Fiorenzuola d’Arda parte il nuovo progetto per il controllo di vicinato a supporto delle Forze di Polizia. L’appuntamento è giovedì 21 maggio, alle ore 18, presso l’Auditorium “San Giovanni”, quando si terrà il primo incontro pubblico organizzato dal Comune per presentare il protocollo d’intesa sottoscritto nelle scorse settimane con la Prefettura di Piacenza.

Gandolfi: cittadini parte attiva

“Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini e Forze di Polizia operanti sul territorio”, spiega il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, che ha firmato il protocollo con il prefetto Patrizia Palmisani. “Attraverso la segnalazione di circostanze o episodi ritenuti rilevanti sotto il profilo della sicurezza, i cittadini potranno diventare parte attiva nella prevenzione dei reati, nell’ottica di un sistema integrato di sicurezza urbana”.

Cosa si potrà segnalare

I cittadini che si iscriveranno al progetto del controllo di vicinato potranno segnalare, mediante un’apposita chat, situazioni che possano far presupporre una possibile connessione con la commissione di reati; come la presenza di persone sospette o anomale rispetto alla vita della comunità, oppure veicoli sconosciuti in sosta prolungata o in condizioni di incuria, spiega una nota del Comune.

Le segnalazioni potranno riguardare anche atti vandalici, danneggiamenti, truffe telefoniche o informatiche compiute tramite sms o mail (con la possibilità di inviare lo screenshot del messaggio ricevuto); ma pure persone scomparse nel territorio comunale o provinciale, nonché lo smarrimento di animali domestici.

In tutte le situazioni, come previsto dall’apposito vademecum, è consigliato motivare all’interno della chat le ragioni per cui si ritiene sospetto il comportamento segnalato. Ed effettuare le verifiche utili a favorire l’eventuale inoltro della segnalazione, da parte del coordinatore, alle Forze di Polizia competenti. Il Comando di Polizia locale provvederà ad effettuare tutte le comunicazioni dovute alla Prefettura di Piacenza, anche con riferimento ai nominativi dei coordinatori dei vari gruppi.

No a pattugliamenti, indagini e…

Ai cittadini aderenti al progetto sarà vietato invece effettuare pattugliamenti, individuali o collettivi, compiere indagini, schedare persone, intromettersi nella sfera privata altrui o utilizzare uniformi ed emblemi riconducibili alle forze di Polizia o a movimenti politici e sindacali. La segnalazione effettuata attraverso la chat, sottolinea la nota del Comune, non sostituisce in alcun modo le forme previste dal Codice di procedura penale per proporre denuncia o querela.

Il ruolo dei coordinatori

Per l’attuazione del progetto risulta fondamentale il ruolo dei coordinatori che fungeranno da tramite tra i cittadini e le Forze di Polizia. Sarà loro compito vagliare preventivamente le segnalazioni ricevute dagli appartenenti al gruppo e inoltrare, in primo luogo alla Polizia locale, quelle ritenute più rilevanti e meritevoli di approfondimento, raccogliendo il maggior numero possibile di informazioni utili a favorire l’intervento delle Forze di Polizia.

Come iscriversi ai gruppi

Per entrare a far parte di un gruppo di controllo di vicinato sarà necessario presentare richiesta direttamente a uno dei coordinatori. L’assunzione del ruolo di coordinatore sarà invece subordinata alla compilazione di un’apposita modulistica e alla successiva nomina. Sul sito internet del Comune di Fiorenzuola, conclude la nota, sarà attivata nelle prossime settimane una nuova pagina interamente dedicata al progetto del controllo di vicinato, dove sarà possibile consultare il protocollo d’intesa e scaricare la modulistica necessaria.