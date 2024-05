Fideiussione di piazza Cittadella, le carte trovate da FdI: “Il Comune di Piacenza ha cambiato idea?”

Fideiussione di piazza Cittadella: a Piacenza lo scontro continua. Ed emergono nuove carte sulla vicenda. I fatti: i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Sara Soresi (capogruppo), Gloria Zanardi e Nicola Domeneghetti dopo aver scovato la polizza falsa sulle strisce blu, una vicenda oggi all’attenzione della Procura cittadina, rilevano un altro problema nei rapporti tra palazzo Mercanti e Piacenza Parcheggi-Gps.

Una seconda fideiussione delle società del principe siciliano Filippo Lodetti Alliata, stavolta a garanzia del Comune per i lavori sul parcheggio interrato, non sarebbe stata aggiornata rispetto all’aumento dei costi dell’opera. La polizza rilasciata da Unipol continua a coprire l’ammontare iniziale del contratto del 2012, pari a 7,86 milioni di euro, e non il nuovo importo di 14,7 milioni, sottoscritto con l’addendum contrattuale dello scorso dicembre. La cifra richiesta dal contratto è sempre di una copertura pari al 10% dell’opera, e quindi dovrebbe passare da 786mila euro a 1,47 milioni. Secondo gli esponenti di FdI, che convocano una conferenza stampa per denunciare la cosa, palazzo Mercanti sarebbe quindi scoperto della differenza nel rapporto con Piacenza Parcheggi-Gps, sostenendo in sostanza che nei confronti di queste società ci sia una sorta di inspiegabile occhio di riguardo.

Risposta al vetriolo

Apriti cielo! I quattro capigruppo della maggioranza che sostiene il sindaco Pd Katia Tarasconi, e cioè Gianluca Ceccarelli (Pc Oltre), Luca Dallanegra (Lista Civica per Piacenza), Andrea Fossati (Pd) e Boris Infantino (Piacenza Coraggiosa), ieri diramano una risposta al vetriolo. Nella nota sostengono che gli esponenti di FdI stiano mistificando la realtà e che fare illazioni del genere «getta discredito e sospetto non solo sugli amministratori pro tempore di questo Comune, ovvero sulla parte politica, ma anche su coloro che lavorano negli uffici con impegno e dedizione». Riguardo alla fideiussione Unipol per loro è corretto che le cose stiano così: «Quando arriverà la bancabilità, allora il Comune potrà chiedere la modifica della polizza fideiussoria nel rispetto delle disposizioni di legge».

Nuove carte…

Tutto a posto? Pare proprio di no. La capogruppo Soresi, a nome dei colleghi di FdI, oggi ha diramato una nuova nota ai mezzi d’informazione: «Leggiamo il comunicato dei capigruppo di maggioranza e rimaniamo esterrefatti dalla superficialità con cui affrontano una pratica così importante. Dichiarano letteralmente: “Non si comprende il senso di pretendere la polizza fideiussoria prima che vengano forniti i documenti relativi alla bancabilità dell’opera di realizzazione del parcheggio interrato di piazza Cittadella. Per quale motivo dovrebbe essere pretesa prima? È una pretesa incomprensibile al punto da apparire faziosa, fuorviante”».

Eppure, spiega Soresi, «questa richiesta l’ha fatta proprio l’Amministrazione in carica: esiste una richiesta formale del Comune di Piacenza, risalente ad agosto 2023, con la quale si elencano alcuni adempimenti indispensabili alla sottoscrizione dell’addendum». Tra questi, conclude allegando il documento in questione, «figura proprio l’adeguamento della fideiussione di cui il nostro Gruppo ha parlato. Adeguamento che non è avvenuto e non è stato previsto dall’addendum, nonostante fosse stato espressamente richiesto. Insomma, un anno fa era la stessa Amministrazione a sostenere ciò che noi chiediamo oggi. Evidentemente, ha cambiato idea».