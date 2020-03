Mattarella: monito all’Europa dopo la gaffe della Lagarde

Sergio Mattarella interviene sul caso Lagarde. E senza nominare la presidente della Bce, il capo dello Stato avverte l’Europa. “L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione”.

Che cosa è successo? In sostanza il pacchetto di provvedimenti deciso all’Eurotower dalla presidente Christine Lagarde per affrontare l’emergenza Covid-19 e quella economica non è piaciuto ai mercati che l’hanno ritenuto insufficiente. E anche la debolezza della risposta della Bce, oggi ha spinto le Borse al tracollo con Milano maglia nera (-16,92%).

Ma soprattutto sono state le parole della Lagarde, che hanno scatenato un putiferio, quando ha detto, presentando i provvedimenti della Bce, “non siamo qui per far calare gli spread, non è la funzione della Bce. Ci sono altri strumenti e altri attori per affrontare questi temi. Avevo detto che speravo di non dover mai fare un ‘whatever it takes’ (la famosa frase di Draghi, ndr) e non intendo passare alla storia per un ‘whatever it takes due’”, demandando agli Stati il compito di affrontare l’emergenza. Un ragionamento che anche se ammorbidito da un “noi ci saremo per l’Italia”, appena ripreso dai media ha fatto schizzare ai massimi lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi.

Reazioni al vetriolo

Su quello che è sembrato un attacco in piena regola al nostro Paese arrivano parole al vetriolo. “Dopo i commenti contro l’Italia della Lagarde, sul fatto che non spetta a loro chiudere gli spread, il minimo che si può chiedere sono le dimissioni immediate della signora”, ha detto il leghista Claudio Borghi.

E il responsabile Economia del Partito democratico, Emanuele Felice: “Sorprendono le parole della Presidente della Bce Lagarde. Una voce del tutto stonata rispetto agli impegni presi ieri dalla Presidente della Commissione Von der Leyen con il suo solenne ‘siamo tutti italiani'”.

Europarlamentari contro Lagarde

Poi arriva anche la durissima nota degli europarlamentari 5 Stelle: “Con una conferenza stampa disastrosa, il Presidente della Bce Christine Lagarde non solo ha fallito nel suo obiettivo di rassicurare i mercati ma, ancor peggio, ha alimentato panico nelle Borse mondiali e una pressione mai vista sui titoli di Stato. Gli indici di Borsa, con Milano che ha perso oltre il 16%, non lasciano dubbi: o Lagarde fa mea culpa dichiarando pubblicamente che la Bce è pronta a sostenere l’economia reale in questo momento drammatico dell’economia europea oppure dimostra di essere inadatta al ruolo che ricopre, il che porterebbe da parte nostra a una richiesta di dimissioni”.

L’intervento del governo

Sul caso Lagarde intanto si muove anche Conte. Arriva la notizia di una lunga telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel sull’argomento. Poi, a precedere le parole di Mattarella, viene diffusa la nota del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. “La Bce ha il dovere di agire come ogni altra Banca centrale e garantire la stabilità finanziaria. Soprattutto in un momento così delicato, come quello che stiamo attraversando a causa del Coronavirus, è indispensabile proteggere gli Stati dai contraccolpi di questa emergenza sui mercati e sull’economia. Siamo alle prese con una pandemia globale, abbiamo messo in campo ogni intervento necessario e la Bce deve fare altrettanto, utilizzando tutti gli strumenti utili per calmierare lo spread. È tempo di un nuovo approccio: ora la Bce dev’essere pronta a fare tutto ciò che serve per fornire il massimo sostegno agli Stati che stanno contrastando il Covid-19”.

Mattarella: scelta giusta

Parole chiare e dure, quelle del governo italiano verso la Lagarde. Ma probabilmente in questo momento così difficile nella storia del nostro Paese – con una giornata che si è chiusa con altri 189 morti, tanti da far superare le mille vittime dall’inizio dell’epidemia, e con quasi 13mila ammalati di cui oltre mille in rianimazione – il Presidente della repubblica ha deciso di intervenire con tutto il suo peso per dire all’Europa che adesso non si ammettono passi falsi da parte di nessuno, dando anche un segnale ai mercati. E non c’è che dire, Mattarella ha fatto bene.