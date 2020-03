Piazza Affari da profondo rosso: ecco perché

Piazza Affari: la Borsa di Milano perde in un giorno quasi il 17% (-16,92% con l’indice Ftse Mib, sceso a 14.894) e chiude la peggior seduta della sua storia. Per Milano si tratta infatti del calo peggiore dalla creazione del paniere principale dopo l’acquisizione di Borsa italiana da parte di Londra (1998). Un risultato negativo che ha superato di gran lunga il ribasso seguito al referendum sulla Brexit del giugno 2016 (-12,4%).

La seduta disastrosa di Piazza Affari, che ha bruciato 68 miliardi di euro considerando solo i titoli dei maggiori gruppi del paniere Ftse Mib, è stata causata da una tempesta scatenata da diversi fattori concomitanti, che ha coinvolto tutte le Borse europee. E quindi non si spiega solo con l’ultimo decreto del Governo, che ha stabilito nuove restrizioni per combattere l’epidemia di coronavirus.

Petrolio e Trump

Fin dall’avvio delle contrattazioni a Piazza Affari hanno pesato l’ulteriore calo del prezzo del petrolio (-6,43%, a 30,86 dollari al barile) e la decisione di Donald Trump di fermare tutti i voli dall’Europa per 30 giorni. La scelta del presidente Usa ha provocato l’iniziale crollo di Wall Street (-8%), che poi ha recuperato in chiusura, dopo l’annuncio della Federal Reserve di un’asta repo (pronti contro termine) a tre mesi da 500 miliardi di dollari. Un’operazione che verrà affiancata da un aumento dell’acquisto di titoli di stato da parte della Banca centrale americana. Così Dow Jones (-6,07%), Nasdaq (-6,03%) S&P 500 -(5,64%) alla fine hanno ridotto le perdite iniziali.

Delude la Bce

Intanto la Banca centrale europea delude le aspettative di Piazza Affari e delle altre Borse del vecchio continente. Le misure annunciate dalla presidente Christine Lagarde, e cioè principalmente un Quantitative easing da 120 miliardi di euro entro fine anno, non vengono ritenute abbastanza aggressive dai mercati per arginare l’emergenza coronavirus. Le aspettative per contenere la crisi sul piano sanitario ed economico erano ben superiori: 20-40 miliardi al mese. Così inizia il tracollo. Tra i titoli principali di Piazza Affari, Atlantia, Leonardo e Poste hanno perso il 22%; Enel il 19%; Eni, Mediobanca e Tim il 18%; Fca e Intesa il 17%.

Le altre Borse europee

Se la giornata di Piazza Affari è da profondo rosso (ricordiamolo, -16,92%; -31% dal 4 marzo), anche le altre Borse europee hanno subito perdite a due cifre. Sull’onda delle notizie in arrivo dagli Usa e dalla Bce, Londra ha chiuso con uno scivolone del 10,9%, mentre Parigi e Francoforte, con lo stesso ribasso, sono scese ulteriormente (-12,2%) e peggio ha fatto Madrid (-14%). In complesso, ricorda anche lettera43.it, l’indice StoxxEurope 600, che annovera i principali titoli quotati sulle piazze europee, ha subito una perdita dell’11,3%, pari a 825 miliardi bruciati in un solo giorno.

Male lo spread

Anche il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi a dieci anni è notevolmente peggiorato. Lo spread è schizzato dai 191 di ieri ai 266 punti base (i massimi da giugno 2019) per chiudere a 251. E il rendimento del decennale italiano è attestato all’1,75%.